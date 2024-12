El PSG entra en ebullición: tensión entre Luis Enrique y Luis Campos

Si Luis Enrique tuviera poco con el frente que mantiene contra varios de sus jugadores, algunos de ellos estrellas como Ousmane Dembélé o Gianluigi Donnarumma, ahora en Francia también hablan de un cisma con el director deportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos. La tensión entre español y portugués es máxima y se debe precisamente a la gestión del grupo por parte del entrenador, pues el directivo considera que está amargando la existencia a algunos futbolistas, creando un ambiente muy hostil en el vestuario.

Los resultados, buenos o malos, lo marcan todo en los equipos, y en el caso del PSG no están siendo los óptimos. En la primera campaña sin Kylian Mbappé, Luis Enrique sigue encajando las piezas para convertir a su equipo en competitivo, sobre todo de cara a Europa. Con el liderato de la Ligue 1 en la mano y una distancia de cinco puntos sobre el Mónaco sin haber perdido un sólo partido, los parisinos deben mejorar de forma inmediata en la Champions League, donde esta semana se la volverá a jugar.

Con cuatro puntos y en zona de eliminación, el PSG está obligado a ganar el próximo martes a las 21:00 horas al Salzburgo a domicilio, y ya en enero tendrá que hacer lo mismo contra el Manchester City en el Parque de los Príncipes y ante el Stuttgart en Alemania. Sólo así logrará salvarse de un fracaso y avanzar a la siguiente ronda.

En medio de este embrollo, este nuevo conflicto del que informa L’Équipe entre Luis Enrique y Luis Campos deja entrever que la relación entre directiva y cuerpo técnico no es la mejor a día de hoy. Aunque el asturiano cuenta con la plena confianza del presidente qatarí Nasser Al-Khelaifi, sus tiranteces con varios de sus jugadores le han llevado a ser mal considerado por el directivo luso, que ha confiado en su apuesta y le ha hecho un equipo a su medida que ahora maltrata.

Cisma Luis Enrique-Luis Campos por los jugadores

La paciencia de Luis Enrique con estrellas como Dembélé parece haber llegado a su límite. La expulsión del delantero en el duelo contra el último choque de Champions ante el Bayern de Múnich no solo perjudicó a su equipo en un momento crucial, sino que también encendió las alarmas del asturiano. Este decidió relegar al francés al banquillo contra el Nantes, donde solo jugó 20 minutos y el descuento, tiempo en el que no pudo revertir el 1-1 del marcador. Y en la última actuación de los parisinos frente al Auxerre, el francés entró desde el banquillo en el 62′.

El asturiano justificó su ausencia como parte de su estrategia a largo plazo: «Todas las derrotas y situaciones me aportan información vital para tomar decisiones ahora y en el futuro», afirmó Luis Enrique tras el empate ante el Nantes. Pero cabe recordar que su postura hacia Dembélé no es nueva, ya en octubre, el jugador quedó fuera de la convocatoria frente al Arsenal por razones disciplinarias, después de un desacuerdo verbal en el vestuario. Aunque el incidente pareció resuelto tras una charla entre ambos, la confianza entre el técnico y el extremo no ha terminado de consolidarse en este tiempo.