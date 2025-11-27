La sudadera de Marvel del Real Madrid que lleva Endrick y que ha conquistado a todos

La imagen de Endrick ejercitándose en solitario tras el partido del Real Madrid contra el Elche ha dado que hablar en lo deportivo y también ha terminado marcando tendencia por algo que nada tiene que ver con el fútbol. No fue un gol, ni un regate, ni una celebración. Fue su sudadera. Pero no una sudadera cualquiera, sino la nueva prenda de entrenamiento del club blanco en colaboración con Marvel, una pieza llamativa, diferente que todo el mundo se pregunta dónde conseguir.

Desde que el joven delantero brasileño apareció con ella en los minutos previos y posteriores al encuentro, las redes se llenaron de comentarios y búsquedas para dar con esa prenda, que forma parte de la colección oficial Adidas x Marvel para la temporada 25/26, combinando los colores blanco, negro y amarillo con detalles inspirados en el universo de los superhéroes. El diseño busca mezclar el estilo clásico del Real Madrid con una estética más moderna, casi de cómic, que ha atrapado a muchos. Como suele ocurrir cuando el club lanza alguna pieza especial, las reacciones no tardaron en multiplicarse, pero esta vez el impulso fue aún mayor por el simple hecho de que Endrick la llevara tras el encuentro.

La sudadera Marvel x Real Madrid, a la venta

Más allá del diseño, la prenda está pensada para entrenar con comodidad: tejido grueso pero ligero, tecnología Aeroready para mantener el cuerpo seco y un corte que facilita el movimiento sin perder esa línea elegante que suele ser sello de adidas. Aunque está creada para el calentamiento de los jugadores, muchos la están viendo como una sudadera perfecta para el día a día, lo que ha aumentado todavía más su atractivo. No es raro que el Real Madrid convierta una prenda técnica en un fenómeno de ventas, pero el toque Marvel le ha dado un impulso extra, sobre todo entre los más jóvenes.

No se trató de una campaña publicitaria ni de una presentación especial, sino que la imagen de Endrick con la sudadera fue un momento espontáneo, de esos que funcionan casi mejor que cualquier acción planificada. Algunos creen que con el ritmo al que vuela el merchandising madridista, la sudadera podría convertirse en una pieza de coleccionista en un futuro. Ahora mismo hay existencias y está a la venta en la tienda oficial del Real Madrid por 110 euros, pero cuando salga del catálogo ya no habrá manera de conseguir una prenda que por su diseño de Marvel será muy exclusiva.

La sudadera Marvel del Real Madrid ha logrado exactamente lo que toda colaboración busca, que no es otra cosa que llamar la atención, despertar curiosidad y generar un impacto inmediato. Endrick solo necesitó unos minutos de calentamiento previo y posterior al duelo ante el Elche para ponerla en el radar de todos. Muchos la han buscado para comprarla o incluso para pedirla como regalo para la Navidad, pues las fiestas están ya a la vuelta de la esquina…