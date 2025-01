La sorprendente sugerencia de Louzán para el fútbol femenino: llevar la Supercopa a Arabia

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha encendido el debate al plantear la posibilidad de trasladar la Supercopa de España femenina a Arabia Saudí, sí la competición femenina en un país donde las mujeres apenas tienen derechos. El dirigente gallego aseguró que se están dando pasos para materializar este proyecto en los próximos años. Un anuncio que además coincide con un momento delicado, marcado por incidentes recientes de acoso hacia mujeres aficionadas al Mallorca. Más leña al fuego.

Louzán, que no es ajeno a los acuerdos con el país árabe, ya que la Supercopa masculina se celebra allí desde 2020 y ha ido generando importantes ingresos para la Federación, explica que el objetivo ahora es renovar el contrato con Arabia Saudí hasta 2034, un acuerdo que reporta la nada desdeñable cifra de 40 millones de euros al año. «Estamos trabajando en que quieren desarrollar mucho el fútbol femenino y por qué no una Supercopa española femenina en Arabia, no puedo avanzar nada pero por qué no», declaró.

La propuesta de llevar la Supercopa femenina a Arabia Saudí no solo busca ampliar el alcance económico del fútbol español, sino también fomentar el desarrollo del fútbol femenino en un país donde los derechos de las mujeres han sido históricamente limitados. Al menos, así parecen entenderlo y expresarlo desde la Federación, aunque cualquier acuerdo relacionado con el fútbol femenino en este país choca frontalmente con lo ético y con la verdadera finalidad del acuerdo y su impacto.

Y es que, en Arabia Saudí, las mujeres tienen muy vulnerados sus derechos, con multitud de restricciones a pesar de las mínimas reformas implementadas en los últimos años. Aunque se ha eliminado parcialmente el sistema de tutela masculina y se han introducido mejoras como el derecho a conducir, persisten limitaciones que afectan su autonomía y participación plena en la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito legal, los testimonios de las mujeres tienen menos peso que los de los hombres, y en el mercado laboral, la segregación de género sigue siendo una brecha abismal.

¿Prolongar la #superSupercopa en Arabia Saudí hasta 2034? Rafael Louzán: »En eso estamos trabajando también. Quieren desarrollar mucho el fútbol femenino».

«Creo que hay satisfacción y es bueno para este país porque hoy vamos a firmar una nueva declaración de intenciones, llevamos una semana trabajando muy intensamente con el gobierno, espero importantes novedades para el futuro», añadió Louzán en declaraciones a Movistar+ sobre las conversaciones con Arabia Saudí de extender el acuerdo por la Supercopa de España masculina.

La relación de la Federación con Arabia Saudí comenzó bajo el mandato de Luis Rubiales y se está consolidando ahora con Louzán. Desde 2020, la Supercopa masculina ha atraído tanto elogios, por lo económico, como críticas, por lo social. Aunque los ingresos derivados de este acuerdo han sido significativos, la elección del país anfitrión ha sido cuestionada debido a sus continuas patadas a los derechos humanos en relación a la mujer.

Cabe recordar que hace no mucho, el fútbol femenino alzó la voz y manifestó su rechazo a colaboraciones con empresas y entidades saudíes. En 2023, más de un centenar de jugadoras, incluidas varias españolas –Sanni Franssi, Maitante López o Marta Torrejón–, firmaron una carta pidiendo a la FIFA que rompiera su patrocinio con Aramco, calificándolo como un «puñetazo en el estómago» para el deporte.