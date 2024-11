La sorprendente confesión de Nico Williams sobre Lamine Yamal: «Yo estaba cagado y él… ¡dormido!»

España presentó este jueves el documental de «Un equipo llamado España. El camino hacia la cuarta» sobre la Eurocopa conquistada en Berlín el pasado mes de julio. En el mismo se desvela una escena bastante graciosa entre Nico Williams y Lamine Yamal, que tuvo lugar en el autobús de camino a las semifinales contra Francia. Era un partido importante y en esos momentos los nervios salen a relucir, pero no fue el caso del jugador del Barcelona o al menos no lo demostró.

Nico Williams alucinó con su amigo Lamine Yamal. El futbolista del Athletic cuenta que el autor del golazo del empate de España contra Francia se durmió en el autobús de camino al Allianz Arena de Múnich. «Íbamos a jugar una semifinal de una Eurocopa. Yo estaba cagado y él… ¡dormido! Pero este chaval, ¿cómo puede dormirse antes de un partido tan importante?», cuenta el extremo bilbaíno.

Lamine aprovechó para ‘echar una cabezadita’ antes del gran partido que le encumbraría a los altares del fútbol con un golazo que ya es historia. Aquel día, el joven futbolista del Barcelona dejó retratado a Adrien Rabiot, quien en la previa de este encuentro dijo: «Si Lamine quiere jugar una final, tiene que demostrar más cosas de las que ha hecho».

Lo que pasó después es que Lamine demostró que quería jugar una final con un golazo de época en la cara de Rabiot. El francés quedó señalado al salir en la foto del tanto del empate de España, después de una genialidad del extremo español. La cabezadita le sentó bastante bien al Golden Boy. Nico y él hicieron muy buenas migas en la Eurocopa, dejando grandes momentos con sus bailes tanto en TikTok como en el terreno de juego.

Pero el del Athletic no sale de su asombro con su amigo que se durmió en el autobús mientras él estaba «cagado». Dicen que la procesión va por dentro, aunque en este caso no daba la sensación de que Lamine estuviera muy nervioso si pudo dormir un rato en el autobús. El jugador del Barcelona se sentó en la parte trasera del autobús, se colocó sus cascos y cayó redondo. El pequeño de los Williams también se puso su música para concentrarse para el partido, aunque él no se durmió.

Un equipo llamado España

La selección española de fútbol ha publicado este viernes el espectacular tráiler del documental sobre la Eurocopa conquistada en Berlín el pasado mes de julio. Se estrenará el próximo 29 de noviembre en Prime Video y contará todas las curiosidades durante todo el camino de España en el torneo. Desde el primer partido en Berlín contra Croacia hasta el último, también en Berlín, contra Inglaterra.

«Un equipo llamado España» es el nombre del documental que la selección española estrenará el 29 de noviembre y donde contará como se gestó la cuarta Eurocopa de nuestra historia. Un trofeo ganado en Berlín por los hombres de Luis de la Fuente con los goles de Nico Williams y Oyarzabal en la final. Y con un equipo que pasará a la historia por su juventud y su fútbol realizado.

Entrenamientos, momentos dentro del hotel de concentración, charlas en el avión, entrevistas, momentos de los partidos y mucho más es lo que se podrá ver en este documental de la selección española. Relatará como este equipo llamado España formó una familia en Alemania y logró traerse una Eurocopa donde al principio no era favorito. Luego demostró que eran los mejores, sin discusión.

«El gol de tu papá, hermano», le dice Lamine Yamal a Nico Williams en un momento del documental. El extremo del Athletic Club le contesta riéndose. «Le cogí como pude. Fue lucha libre», comentó Dani Carvajal sobre su entrada a Musiala en los cuartos de final contra Alemania en Stuttgart.