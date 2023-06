La situación del Chelsea empuja a Havertz

El Chelsea acabó esta temporada en la Premier League en la posición duodécima a 17 puntos del primer puesto que daba acceso a Europa y a 27 del primero que daba la llave a la Champions League. El campeón de la edición 20/21 no estará este próxima temporada y eso tendrá consecuencias, las primeras en su plantilla. No jugar Europa es un castigo que no pocos jugadores aceptan, como es el caso de un Kai Havertz que quiere salir sí o sí.

Los blues tienen un problemón mayúsculo este verano. Tras uno de los gastos en fichajes más importantes de la historia del fútbol, el Chelsea se la ha pegado y eso tendrá consecuencias inmediatas en algunos de sus jugadores. Se esperan cambios, movimientos de fichas, y una de ellas es la de un Havertz que pese a sus esfuerzos no ha logrado enderezar el rumbo de su equipo.

El hartazgo en el jugador es notorio, molesto con el rumbo del club y pide salir este verano para jugar competiciones europeas. El alemán ya ha comunicado que no piensa renovar su contrato con el Chelsea y éste acaba en junio de 2025, la siguiente y otra temporada más. Esto obliga a los londinenses a mover ficha, sacarle al mercado y sacar tajada por el futbolista antes de que la situación se vuelva insostenible.

Pese a los resultados del Chelsea, Havertz ha completado una gran temporada. Ha sido, junto a Sterling, el máximo goleador del equipo con nueve dianas. Lo ha hecho en 47 partidos, números loables para un mediocentro ofensivo que además ha sido el jugador de campo que más minutos ha disputado de toda la plantilla esta temporada. Sólo le supera Kepa Arrizabalaga.

Actualmente Havertz está tasado en 60 millones de euros, lejos de los 80 millones de euros que pagó por él hace tres años el Chelsea al Bayer Leverkusen, aunque el conjunto londinense en las condiciones actuales del club, del mercado y del propio jugador escuchará ofertas y atenderá a razones por una de sus grandes estrellas que no puede retener.

Son muchos clubes interesados en él. El Real Madrid es uno de ellos, gusta su perfil, sobre todo ahora tras la salida de Marco Asensio y lo bien que podría encajar en ese rol polivalente el alemán. Son ya varios años monitorizando al mediapunta, del que manejan buenos informes.

Pero no es el único club interesado en él, si Havertz sale al mercado habrá más equipos al acecho dispuestos a ofrecer una buena suma por él y hacerse con sus servicios cuanto antes. Será una carrera de fondo por un futbolista capaz de lo mejor si el entorno rema hacia la misma dirección. Busca que la pesadilla en Londres acabe…