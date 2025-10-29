Sinner confirma su romance con una famosa modelo e influencer ex del hijo de Schumacher

Jannik Sinner ha salido al paso de ciertos rumores que hablaban sobre un «triángulo amoroso» con la modelo Brooks Nader y Laila Hasanovic. El tenista italiano ha sido elegante pero directo y contundente, confirmando su relación sentimental con la ex novia de Mick, piloto e hijo de Michael Schumacher. Sinner oficializa así su romance con Laila, con la que se le venía relacionando desde hace meses.

«Muchísimas gracias por el apoyo. El trabajo que dedican, el esfuerzo. Incluso comprenderme a veces no es fácil, pero gracias por su compromiso. Mi familia, mi novia, mis amigos e incluso quienes nos siguen desde casa. Muchísimas gracias a todos por el apoyo», dijo Sinner tras ganar a Alexander Zverev en la final del Open de Viena para llevarse el 22º título de su carrera.

El famoso fondo de pantallas de Sinner

Hace unos meses, la prensa italiana desató una auténtica tormenta mediática alrededor de Jannik Sinner. El motivo no tenía que ver con su rendimiento en la pista, sino con un detalle personal que no pasó desapercibido para los fotógrafos ni para los medios de comunicación especializados en el mundo del corazón. Sinner fue captado con su teléfono móvil en la mano y en la pantalla, a la vista de todos, aparecía la imagen de una joven que rápidamente levantó sospechas sobre su identidad.

Poco tardaron los periodistas transalpinos en identificarla. Y es que se trataba, nada menos, que de la modelo danesa Laila Hasanovic, una figura habitual en el mundo de la moda y, además, conocida por haber mantenido en el pasado una relación sentimental con el piloto Mick Schumacher, hijo del legendario campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher.

El descubrimiento corrió como la pólvora en Italia, donde Sinner es visto ya como un símbolo nacional no solo por su tenis impecable sino también por su imagen pública, cuidada al detalle. La revelación de quién ocupa el fondo de pantalla del móvil del jugador generó tanto sorpresa como curiosidad entre sus seguidores, ya que el joven siempre se ha mostrado extremadamente reservado respecto a su vida privada. Hasta ahora, el número uno del tenis italiano había evitado pronunciarse sobre romances, amistades íntimas o posibles parejas, pero ahora ha confirmado el romance con la joven.

Laila Hasanovic, de origen danés, se ha consolidado como una de las modelos más prometedoras de su país, con colaboraciones para reconocidas marcas internacionales y una fuerte presencia en redes sociales. Su relación con Mick Schumacher fue seguida de cerca por la prensa alemana y por los aficionados del automovilismo, quienes vieron en la pareja la unión de dos jóvenes con apellidos que ya eran sinónimo de éxito. No obstante, esa historia terminó y cada uno siguió su camino.

En un país donde la vida privada de los deportistas de élite se convierte rápidamente en asunto de interés nacional, el romance entre Sinner y Hasanovic no lo es menos. Más aún teniendo en cuenta que Jannik es, a sus 23 años, uno de los iconos emergentes del tenis mundial, llamado a suceder a los grandes campeones de las últimas décadas. Cada movimiento suyo, tanto dentro como fuera de la pista, es seguido con lupa, al igual que ocurre en España con Alcaraz, que también ha sido relacionado con varias jóvenes.