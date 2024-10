Singapur libera a los dos valencianistas que fueron a la puerta de casa de Peter Lim a manifestarse

Singapur ha puesto en libertad a la pareja valencianista que había sido retenida por manifestarse en la puerta de la casa de Peter Lim mientras estaban de luna de miel. El delito en cuestión fue presentarse con una pancarta de «Lim go home» y pegarle una pegatina que contenía ese mismo lema en la puerta de su domicilio.

Inmediatamente, las autoridades de Singapur les retiraron los pasaportes y les dejaron retenidos en su hotel. Ha pasado casi una semana desde que el pasado viernes le retiraron el pasaporte a Dani Cuesta y su mujer, cuando se encontraban disfrutando de su luna de miel tras casarse a finales de septiembre. Después del enlace, el seguidor del Valencia y su mujer se marcharon de viaje a Singapur con una pancarta de «Lim go home».

Durante su viaje, el pasado 3 de octubre, colgó varias fotografías manifestándose contra Peter Lim frente a la puerta del Hotel Abelia, propiedad del mandatario valencianista. Instantáneas donde aparece este aficionado con la pancarta de «Lim go home» y un vídeo pegando una pegatina con el mismo lema en la puerta de entrada al hotel.

La pareja llevaba desde el pasado viernes retenidos en Singapur, donde reside el máximo accionista del Valencia, Peter Lim. Las autoridades de Singapur les retiraron los pasaportes, impidiéndoles así que pudieran salir del hotel. La noticia salpicó a toda Valencia. Las redes sociales en la Capital del Turia se volcaron con este seguidor. Hasta la alcaldesa de la ciudad, Maria José Catalá, se pronunció sobre la situación.

«Esta mañana he hablado con Mercedes Alonso, la embajadora que está en Singapur, interesándome por estas dos personas, estos dos valencianistas que están en Singaour. Me confirma que no están retenidos en el hotel, sino que se les han retirado los pasaportes por una investigación policial en curso, pero que no se ha tipificado porque no hay una acusación formalizada, sino que hay una investigación policial», comentó la regidora el pasado martes.

Retenidos casi una semana

Lo único que ha hecho esta pareja es publicar una foto con la famosa pancarta amarilla que sacan los valencianistas en cada partido en Mestalla, en el minuto 19, con el famoso «Lim go home», como medida de protesta contra la nefasta gestión del empresario singapurense, enfrente de la casa de Lim. La imagen se hizo viral en redes sociales. Hacerse una foto con la cartulina en contra del máximo accionista y pegar una pegatina en la puerta del hotel propiedad del mandatario del Valencia fue lo único que hicieron.

Los dos aficionados valencianistas estaban muy asustados con toda esta situación. El Valencia lanzó un comunicado sobre sus seguidores retenidos en Singapur por pegar una pegatina y hacerse una foto con la famosa cartulina en la puerta del hotel propiedad del máximo accionista del club. «El Valencia CF, en relación con las noticias conocidas en distintos medios de comunicación sobre la situación de dos aficionados españoles en Singapur seguidores del Club, desea mostrar su deseo para que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace», decía el mensaje de la entidad che.

Por suerte, la situación ya se ha desbloqueado y los dos aficionados del Valencia ya tienen sus pasaportes de vuelta para poder regresar a casa. Tras casi una semana retenidos por hacerse una foto con la pancarta «Lim go home» y pegar una pegatina con ese mismo lema, las autoridades de Singapur han liberado a estos dos seguidores.