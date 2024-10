El culebrón del matrimonio retenido en Singapur por protestar contra Peter Lim salpica a toda Valencia

Nuevos datos en relación a los dos aficionados del Valencia retenidos en Singapur tras su protesta y manifestación contra Peter Lim a las puertas del Hotel Abelia, propiedad del dueño del club valencianista. Tanto la alcaldesa de Valencia María José Catalá como el propio Valencia CF se han manifestado al respecto deseando una solución lo antes posible y poniendo todo de su parte para encontrarla a la mayor brevedad.

Dani Cuesta y su pareja llevan desde el pasado viernes retenidos en Singapur, ambos se encontraban de luna de miel cuando decidieron manifestarse contra el dueño del Valencia Peter Lim a las puertas de uno de sus hoteles. En las fotografías que ha compartido se puede leer una pancarta que dice «Lim go home» y un vídeo pegando una pegatina con el mismo lema en la puerta de entrada al hotel.

««La embajadora del Gobierno de España en Singapur, Mercedes Alonso, me confirma que no están retenidos en el hotel sino que se les han retirado los pasaportes por una investigación policial que está en curso pero que ni siquiera en este momento ni siquiera se ha tipificado, esto significa que no hay un delito o una acusación formalizada sino investigación policial», ha asegurado este martes María José Catalá, alcaldesa de Valencia, que ha recalcado que los aficionados ches están siendo asistidos «en todo momento» por parte de la Embajada y que están siendo «aconsejados permanentemente por el cónsul, que además es valenciano».

Catalá ha transmitido un mensaje de «tranquilidad, en el sentido de que están asistidos», ya que señala que «están contando con el asesoramiento y la asistencia de la embajada del Gobierno de España». La alcaldesa confía en que todo se resuelva pronta tras la mediación diplomática por parte de España: «Confío en las gestiones del Gobierno de España, del ministerio de Asuntos Exteriores para hacer una labor diplomática oportuna en esta causa. Nos hemos interesado, nos hemos dirigido al ministerio para que haga esa labor diplomática que es oportuna en estos casos. Estamos trabajando en esta circunstancia y estamos en comunicación».

El comunicado del Valencia CF

«El Valencia CF, en relación con las noticias conocidas en distintos medios de comunicación sobre la situación de dos aficionados españoles en Singapur seguidores del Club, desea mostrar su deseo para que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace», ha señalado el Valencia CF este martes a través de un comunicado tras conocer los hechos y recabar la información sobre la situación de la pareja de valencianistas.

«El Valencia CF y la Oficina de LaLiga están en contacto con la Embajada de España en Singapur, que ha asegurado que ambos están siendo asesorados y asistidos en todo aquello que pudiera ser necesario con el objetivo de que estos hechos se solucionen a la mayor brevedad posible», cierra el comunicado el club che, que también transmite tranquilidad ante la resolución de este revés para Dani Cuesta y Mireia Sáez durante su luna de miel.