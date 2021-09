Diego Pablo Simeone compareció al término del encuentro entre Atlético de Madrid y Oporto, correspondiente a la primera jornada de la Champions League y en el que su equipo no pudo pasar del empate a cero ante el teórico rival más débil del grupo. El Cholo se centró en dar su opinión sobre los pitos a Antoine Griezmann por parte de la afición presente en el Wanda Metropolitano y criticó a la prensa por querer sacar el máximo morbo de la situación.

«Están haciendo una película y sacando morbo de la situación que está claro que a nosotros nos genera la importancia de haber recuperado a un gran futbolista como es Griezmann y que lo podamos disfrutar, esperemos que se ponga mejor y que pueda responder a la gente que le está criticando y tiene un desafío por delante en consecuencia de lo que ha pasado en el pasado», afirmó el Cholo sobre Griezmann y la pitada del Metropolitano en el regreso del jugador.

Sobre el partido, Simeone reconoce que al Atlético le toca mejorar. «Hay que buscar seguir mejorando. El equipo tiene mejora, trabajo por delante y a ello apuntaremos, a buscar lo que le haga mejor al equipo para mantener la continuidad durante la mayor parte de minutos».

«No entramos mal en el partido, sobre todo los primeros 15 minutos después de un momento que bajamos el ritmo. Hablo de encontrar una regularidad en el juego y subir la velocidad. Cuando podamos subir las características de los jugadores que tenemos marcarán diferencia», añadió el técnico rojiblanco.

El Atlético juega con varios sistemas, algo que no preocupa al Cholo. «El sistema es una forma de buscar variantes para que el equipo pueda encontrar soluciones al partido. Tenemos jugadores que pueden generar esta posibilidad. El año pasado jugamos 5-4-1, 4-4-2… con todos los sistemas así que no me sorprende».