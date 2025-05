Simeone no quiere repetir en Vitoria el ridículo de Las Palmas y lleva toda la semana exigiendo máxima concentración a sus jugadores. Los antecedentes, además, no invitan al optimismo: las dos últimas visitas del Atlético al estadio de Mendizorroza no sólo se han saldado con derrota, sino que además han dejado una imagen paupérrima.

La última victoria rojiblanca en el campo del Alavés data de enero de 2021, cuando un gol de Luis Suárez en el minuto 89 evitó un empate que hubiera sido muy perjudicial para las aspiraciones del equipo, que acabó proclamándose campeón de Liga. A partir de ahí, sin embargo, todo han sido derrotas: 1-0 en la temporada 21-22 y 2-0 en la 23-24, en el precedente más reciente, ya que en la 22-23 el Alavés jugó en Segunda División.

Para el Atlético, además, el partido es de una importancia capital. Un triunfo en Vitoria le dispararía hasta los 69 puntos, lo que obligaría al Villarreal a ganar a Osasuna para tener alguna opción de alcanzarle, y lo mismo sucede con el Betis, que jugará el domingo en el campo del Espanyol. En consecuencia los de Simeone podrían obtener esta misma jornada la clasificación matemática para Champions.

A nivel individual el partido es también muy importante para Jan Oblak, que está en una pelea a muerte con Courtois y Soria por el Zamora. A estas alturas un solo gol puede resultar decisivo y el esloveno, que persigue su sexto trofeo, un hito que no ha conseguido ningún portero en la historia de la Liga, aparece en la clasificación por debajo del belga del Real Madrid, por lo que necesita salir ileso de Mendizorroza.

A nivel de alineación Simeone parece tenerlo claro y por tercera jornada consecutiva Griezmann será suplente en beneficio de Sorloth, que formará pareja con Julián. De este modo, el once inicial será el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Barrios, De Paul, Gallagher, Giuliano, Julián y Sorloth. El partido ofrece la peculiaridad del reencuentro del Atlético con Mouriño y Carlos Martín. El uruguayo es propiedad del Alavés, pero los rojiblancos pueden recomprarlo por tres millones de euros, mientras que el extremo tiene opciones de incorporarse la próxima temporada a la plantilla del Cholo.