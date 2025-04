Courtois, Oblak, Soria: pelea a muerte por el Zamora

Thibaut Courtois, Jan Oblak y David Soria han llegado a las cinco últimas jornadas como los únicos candidatos para ganar el Trofeo Zamora al portero menos goleado. El belga es el actual líder, con 22 goles en 27 partidos. El esloveno, que había ido en cabeza durante toda la temporada, es segundo con 27 en 32, mientras que el madrileño del Getafe está un poco más atrás, con 30 goles en 33 partidos.

La ventaja de la que disfruta el portero del Real Madrid, que no había estado en cabeza en toda la temporada, es muy significativa a estas alturas del curso. Su promedio es de 0,81, por 0,84 de Oblak y 0,91 de Soria. Traducido en goles, Courtois debería encajar dos más que su rival del Atlético en las cinco jornadas que quedan para perder el que sería su cuarto Zamora, trofeo para el que no ha aspirado hasta hace muy pocas semanas porque no reunía las condiciones requeridas: según el reglamento hay que disputar un mínimo de 28 partidos, con 60 minutos en cada uno de ellos. Si Courtois juega la próxima jornada ante el Celta en el Bernabéu ya habrá cumplido el requisito.

Oblak está casi obligado a dejar la puerta a cero en los cinco partidos que quedan y esperar que a Courtois le marquen dos goles. En este escenario el derbi Barcelona-Real Madrid de la jornada 35 aparece como el faro al que se agarra el Atlético para defender la candidatura de su portero, pero el belga podría perfectamente no jugarlo -de hecho ha estado teniendo molestias físicas toda la temporada- y aún así ganar el Zamora.

Jan Oblak parecía tener su sexto Trofeo Zamora, un hito que no ha alcanzado ningún portero en la historia de la Liga, al alcance de la mano. Sin embargo los resultados del equipo en la segunda vuelta le han perjudicado. Hasta el partido de ayer ante el Rayo llevaba seis jornadas consecutivas encajando goles. Los dos ante el colista Valladolid en el Metropolitano fueron muy perjudiciales, pero sobre todo la sangría llegó ante el Barcelona, que le endosó cuatros en los últimos minutos del choque liguero entre ambos.

Clasificación Trofeo Zamora