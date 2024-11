Jan Oblak mete la directa hacia su sexto Trofeo Zamora

Jan Oblak avanza hacia su sexto Trofeo Zamora, un hito que no ha conseguido hasta ahora ningún portero en la historia de la Liga. El esloveno lleva cinco galardones, los mismos que Víctor Valdés y el ya fallecido Antonio Ramallets, y con siete goles en 12 partidos -no jugó en San Mamés ante el Athletic- está en un espectacular promedio de 0,58 que le convierte en máximo favorito para reeditar un título que no consigue desde la temporada 20-21, en la que encajó 25 tantos, siendo pieza clave en el Campeonato de Liga conquistado por el equipo.

Sólo dos clubes de las cinco grandes Ligas (España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia) llevan menos goles que el Atlético al paso por el tercer parón de selecciones del curso, el Leipzig, que ha encajado cinco en la Bundesliga, y el Liverpool, que sólo ha concedido seis en la Premier. Además, tras la clean sheet de ayer en Son Moix Oblak lleva ya siete porterías a cero en lo que llevamos de temporada, seis en Liga y una en Champions. Sólo le supera la Juventus, con nueve.

El guardameta balcánico, que en verano estuvo muy cerca de salir del Atlético con destino al fútbol árabe a causa de su salario, de 20 millones brutos por temporada, comenzó muy mal con un error gravísimo en Villarreal, pero a partir de ahí ha mostrado un nivel increíble, con actuaciones sobresalientes como la del pasado miércoles en París ante el PSG o, sin ir más lejos, la de ayer ante el Mallorca. Estamos ante la mejor versión de Oblak, que llevaba un par de año dubitativos, y se nota de manera evidente.

El guardameta parte ahora a jugar con su selección, que se enfrentará a Noruega el próximo jueves y a Austria el domingo, en partidos de la Liga B de la UEFA Nations League. En el encuentro ante los nórdicos se encontrará con su compañero Sorloth, que en el pasado parón le marcó un gol en Oslo.

Oblak ha sido Trofeo Zamora en las temporadas 15-16, 16.17, 17-18, 18-19 y 20-21. Para conseguir su sexto galardón y hacer historia necesita jugar un mínimo de 28 partidos. De momento lleva 12 y 7 goles en contra. Está en los números adecuados.

