Simeone: «¿El mercado de fichajes? Tenemos un plan y esperamos que suceda a final de enero»

Descorcha el Atlético su 2026 en San Sebastián, ante la renovada Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que llegó al banquillo txuri urdin a finales de 2025. El cambio de entrenador supone siempre un revulsivo en cada plantilla. Simeone, consciente de ello, no se fía de la situación clasificatoria de los vascos. Otra salida liguera que se traduce como el examen definitivo a domicilio, asignatura en la que los rojiblancos progresan adecuadamente.

«¿Pelear por la Liga? Estamos pensando en la Real Sociedad, no nos alejamos del partido a partido. El rival tiene un entrenador nuevo y los futbolistas siempre quieren dar la mejor versión con el entrenador que llega. Hemos visto como trabajaba en sus equipos anteriores y tendremos que llevar el partido a donde podamos hacerles daño», inició Simeone la rueda de prensa previa al partido.

Todos los partidos de enero se llevarán a cabo dentro del mercado de fichajes de invierno en el que los rojiblancos tienen mucho que decir. De momento Javi Galán y Carlos Martín ya han salido y Raspadori oposita a ello. Salir para dejar entrar. Hasta que no acabe el mercado no sabemos lo que puede suceder. Tenemos un plan, eso está claro. Esperamos que sea el que suceda a final de enero», argumentó Simeone.

Clave será el papel de Mateu Alemany, reciente nuevo director deportivo del Atlético, presente en los entrenamientos rojiblancos junto a Simeone, con quien habla a diario. «Empezamos a conocernos. No es que no me moje, que es una palabra que no me gusta, dije lo que pensaba porque no le conocía. Avanzamos, el tiempo marca cómo se llevan las relaciones. Tenemos ilusión, ganas de generar en el equipo cosas que nos sirvan y hablamos todos los días. Tenemos una buena relación y esperamos mantenerla así por el bien del equipo», expresó Simeone.