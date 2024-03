El Simeone más bucólico: «El equipo no mantuvo el nivel»

«El equipo no mantuvo el nivel en los últimos partidos y el fútbol no perdona. Cuando te equivocas, pierdes», dijo hoy Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro de semifinales de mañana ante el Inter en el Metropolitano en el que los rojiblancos deben remontar el 1-0 adverso que se traen los italianos de San Siro. «Esperamos seguir creciendo a través de las enseñanzas», agregó la versión más bucólica del Cholo que se ha visto hasta el momento.

Si la cara es el reflejo del alma, en la de Simeone no se detecta precisamente optimismo de cara al choque de vuelta de octavos de final. Seguramente porque el argentino es consciente de la tremenda crisis que puede desatarse si el Atlético cae eliminado ante «el mejor equipo de Europa en estos momentos», según ha definido hoy al Inter. El Cholo es consciente de que «en fútbol la gente viva el día y a día y no nos podemos esconder. Las palabras sirven de poco, sólo valen los hechos, y la verdad es que los resultados no nos acompañan».

Según Simeone el Atlético estaba «compitiendo muy bien» hasta el 0-1 ante el Athletic en semifinales de Copa. «En los últimos cuatro o cinco partidos el equipo no estuvo al nivel de los anteriores y eso nos ha costado resultados difíciles». Sin embargo, también pronosticó que «ante el Inter estoy seguro de que jugaremos un buen partido».

«El fútbol te da siempre posibilidad de revancha y mañana la tenemos ante un rival muy fuerte, pero confío completamente en mis jugadores y en nuestra afición, aunque sé que ahora no puedo pedirle nada. Lo que nos dé será bien recibido», agregó el Cholo, que aseguró que «éste va a ser un partido que exija una máxima concentración. Aquel que la logra lo sacará adelante y puedo asegurar que el Atlético va a ser competitivo ante el Inter».

Finalmente, sobre la vuelta de Griezmann, que no juega precisamente desde el partido de ida en San Siro, admitió que «su ingreso nos da más soluciones tácticas. Esperamos que le salga el partido que él seguro que quiere hacer».