Diego Pablo Simeone habló al finalizar el encuentro tras la derrota de su equipo ante el Barcelona. El técnico argentino entró a valorar las sensaciones que le dejó el encuentro donde lanzó varios dardos a Joao Félix y también quiso alabar la irrupción de Pablo Barrios en el equipo rojiblanco. Por otro lado, consideró haber realizado un gran encuentro y que van a continuar luchando en lo que queda de Liga.

Buen partido

«Se vio claramente en los primeros 20 minutos que no podíamos salir de su presión. No pudimos controlar eso y no pudimos atacar. Después del gol, los cuerpos se sueltan, y empezó a aparecer lo que queremos. Jugamos un muy buen partido y que dejó las cosas muy claras, por lo menos a mí, de lo que debemos hacer en el futuro».

«Vamos a competir»

«La realidad es que perdimos y es verdad que el equipo hizo méritos para poderse llevar otro resultado. Las áreas siguen siendo determinante en el fútbol. Hoy me voy con la sensación de que hicimos más cosas buenas que malas y vamos a competir».

Pablo Barrios

«Sabíamos que Barrios podría no tener un gran partido, pero la inversión en futbolistas como él trae consecuencias buenas en el futuro. Tiene que aprender a jugar contra rivales mejores y este partido es el que más le va a seguir para crecer. Es noble, trabaja mucho, crece y no piensa en lo individual como otros».

Inicio titubeante

«Hay un rival, un escenario, hay personalidad y no entramos bien a este partido. Estuvimos con dudas, no subimos la intensidad en los duelos y dejamos jugar a un equipo que tiene muchas asociaciones. Cuando nos marcaron, saltamos y mostramos nuestra mejor versión. Lo que queremos es que esta versión aparezca desde el inicio y está claro que lo tenemos».