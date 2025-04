Simeone: «Creo que hemos competido muy bien en todas las competiciones»

La maquinaria del Atlético gripó, se diluyó entre la voracidad de un Barcelona ambicioso y que, siempre con la vista al frente, hizo retroceder a los de Simeone, perdidos (0-1) en el qué y el cómo. Superados y dominados, especialmente desde el gol de Ferran, que golpeó con la dureza de un mazo a un equipo tembloroso mentalmente desde la eliminación continental.

«No hemos tenido un primer tiempo bueno, pero tampoco es para pedir perdón. En el fútbol se atraviesan partes del juego en las que el rival es superior. En la segunda mitad corregimos bien y tuvimos la posibilidad de llegar al empate. Compitieron de una manera muy buena contra un equipo que juega muy bien», explicó Simeone.

Al Atlético, eliminado en Champions y alejado del liderato en Liga, se le escapa su opción más directa de ganar un título. «Creo que el equipo hasta el día de hoy ha competido muy bien. Estamos haciendo una Liga buena y hay que seguir partido a partido para acercarnos cada vez más a los rivales que tenemos por encima nuestro. No tengo otro pensamiento que seguir con el mismo trabajo que venimos haciendo y focalizarnos en la Liga», detalló Simeone.

El Cholo, antes de que iniciaran el Tourmalet de partidos que ha desembocado en eliminaciones, dijo que el Atlético era «puro crecimiento». Pero ha caído ante Barcelona y Real Madrid. ¿Cuánto le queda a los rojiblancos para alcanzar a los dos transatlánticos? «No tengo ninguna duda de que el club es crecimiento puro. Hemos traído buenos futbolistas que están rindiendo a un gran nivel. No me muevo de todo esto que comento», afirmó Simeone.

El Cholo trató de virar, sin éxito, la inercia del partido en el entretiempo. «En el descanso le dije a los jugadores que no estábamos haciendo un primer tiempo bueno y que nos habían dejado vivos. Eso nos permitía tener optimismo y valentía. Estuvimos más cerca en la segunda parte, pero el rival juega muy bien. Competimos muy bien estos cuatro partidos que disputamos contra ellos».