Simeone contradice a Oblak: «No estoy de acuerdo con que hayamos tirado la Liga»

Rostro serio y semblante de resignación. Así se presentó Simeone en la sala de prensa para analizar la derrota de su equipo contra el Rayo. El Cholo, que no es amigo de muchas palabras cuando los resultados le salen cruz, todavía verbalizó pocos frases explicativas. Su equipo volvió a mostrar su versión más tediosa y da carpetazo a la Liga.

«Fueron superiores, presionaron bien y no tuvimos situaciones de gol. No pudimos jugar el partido que queríamos. No nos faltó energía, nos faltaron mejores elecciones dentro del campo. Por intensidad no creo, actitud tampoco. El equipo jugó mal y ellos mejor. No pudimos progresar, no tuvimos transiciones, centros buenos… Ellos fueron contundentes. No pasa por actitud, sino es que fueron mejores».

Ante el Rayo tuvieron oportunidad los menos habituales. Solo Ruggeri y Nahuel Molina repitieron del once ante el Barcelona. Una oportunidad desaprovechada. «La van a volver a tener porque esto es de todos y para llegar al lugar que queremos necesitamos a todos. Esto no es de once jugadores, es de todos. Todos necesitamos estar preparados para competir».

Oblak, nada más acabar el partido, fue muy duro al considerar que su equipo elige partido y ha tirado la Liga. «No comparto lo que dijo Oblak. Creo que el equipo dio lo que podía. Ellos fueron superiores y no hay nada que reprochar a nivel de esfuerzo, trabajo e intentar hacerlo bien. No fue un buen partido, el rival fue mejor y hay que pensar en el miércoles».

El Atlético mostró su peor versión tras barrer al Barcelona. «No es tema de actitud ni energía. Simplemente el rival fue mejor, intentamos generar varias jugadas por el sector derecho donde pudimos progresar bien, no encontramos el camino del gol y ellos fueron contundentes, presionaron bien, nos dejaron tiempo para pensar y el rival jugó un buen partido y nosotros no pudimos hacer el partido que queríamos», zanjó Simeone.