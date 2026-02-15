Alemany atiza al Barcelona por sus quejas arbitrales tras el 4-0: «Debería ser lo menos relevante»

Mateu Alemany no se ha mordido la lengua sobre el polémico comunicado que publicó el Barcelona el sábado, intentando desviar la atención tras el 4-0 que se llevaron en el Metropolitano. El conjunto culé se quejó de los árbitros y pidió sanciones por lo que consideran malas actuaciones de los colegiados que ponen en duda «la integridad de la competición». El director deportivo del Atlético de Madrid ha sido claro y ha señalado que es «curioso que se hable de los árbitros», puesto que «debería ser lo menos relevante del partido».

«A nosotros nos había pasado exactamente lo mismo, y prácticamente una jugada calcada el domingo anterior, que suponía el empate», ha comentado Alemany antes del encuentro, señalando que el fuera de juego es de lo más objetivo que existe: «Si es por poco, es fuera de juego. No hay nada más que decir».

🗣️ «Me parece curioso que se hable de los árbitros. Debería ser lo menos relevante del partido» Mateu Alemany, en DAZN, sobre la carta del Barça a la Federación por los arbitrajes#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/vkUvT6zpo1 — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2026

El director deportivo del Atlético se ha pronunciado sobre la polémica que ha generado el Barcelona en estos días tras la derrota contundente en Copa del Rey. Los culés han intentado desviar el foco hacia los árbitros por un gol que se le anuló a Cubarsí por fuera de juego. El hecho de que fuera milimétrico y que no se anulara mediante el semiautomático, puesto que no estaba operativo en ese momento, hizo que el club azulgrana agitara la teoría conspiranoica.

Hasta Flick ha vuelto a pronunciarse este domingo, días después de lo sucedido: «Tenemos que jugar mejor, me preocupa poco el resto. Hay cosas que no son del todo agradables. Después del partido contra el Atlético, fui al vestuario del árbitro, quise saber por qué señaló fuera de juego. La comunicación es buena, pero se queda ahí. Ha sido un buen paso adelante. No fue culpa suya que hubiéramos perdido ese partido. Hay que centrarse en lo que podemos cambiar».