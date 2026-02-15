El Rayo se victimiza por jugar en Butarque pese a su negligencia con el césped: «Es una falta de respeto»

La Liga vuelve a dejar una imagen impropia de un campeonato de primer nivel, con la celebración del Rayo Vallecano–Atlético de Madrid en Butarque en lugar de Vallecas. Una circunstancia que se da debido a la negligencia del conjunto franjirrojo. Sin embargo, desde el club rayista se han quejado por tener que jugar en Leganés en lugar de su estadio, cuyo césped no estaba en condiciones el jueves para albergar el duelo.

Javier García Portillo, secretario técnico del club, ha hablado en DAZN antes del partido. Ha sorprendido que no lo hiciera el presidente, Raúl Martín Presa, que es quien suele comparecer. Sin embargo, desde que se suspendiera el partido ante el Oviedo, no ha salido a dar explicaciones.

🗣️ "Nos parece una falta de respeto hacia el club, afición y jugadores. Nos sentimos muy perjudicados" Javier García Portillo, secretario técnico del Rayo Vallecano, sobre la decisión de que el partido se dispute en Butarque#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/K2EoSP5UcL — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2026

«Nos parece una falta de respeto hacia el club, a la directiva y jugadores. Nos sentimos muy perjudicados», ha señalado Portillo, en una línea que coincide con el comunicado del club, en el que mostraban su indignación con la Liga por la decisión tomada el jueves, cuando consideran que este domingo se podría haber jugado en Vallecas.

Desde el club critican la celeridad con la que se ha tomado la decisión. Cabe destacar que en este caso la Liga ha querido evitar lo sucedido la jornada anterior, en la que el partido contra el Oviedo tuvo que suspenderse apenas unas horas antes de su disputa. En este caso, haber prorrogado la toma de esa decisión hubiera podido derivar en una situación similar.

«No entendemos cómo se toma la decisión tres días antes del partido. No es acertada. Esa decisión nos perjudica. El estadio sí estaba para jugar. Hemos salido de nuestro entorno y nos sentimos perjudicados», ha señalado Portillo. También se ha pronunciado sobre el boicot de la afición: «Están en su derecho. Entendemos que quieren que los partidos sean en su estadio. Repito, nos sentimos muy perjudicados. No hemos podido ni vender las entradas».