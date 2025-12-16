Simeone avisa: «Si hay poco interés en la Copa cuando te das cuenta ya es tarde»

Cambio de chip del Atlético. Una vez acabada la sesión de entrenamiento de este viernes, los de Simeone ya tienen en el horizonte su debut en Copa del Rey contra el Atlético Baleares. El Cholo ensayó con un once plagado de suplente y con Nahuel Molina como único titular en teoría. Los menos habituales tendrán mayor protagonismo en un torneo que no permite despistes.

«Pensar en el partido de mañana, entender la competición desde donde empieza siempre compleja. Siempre lo es, con la dificultad, el entusiasmo de ellos, la ilusión, poco interés de parte de equipos sobre la competición y cuando te das cuenta ya es tarde y no se puede reaccionar y hay un partido solo en campo del rival. Hicieron un gran partido contra el Espanyol, que está haciendo una gran Liga y está clarísimo», aseguró Simeone.

El Cholo prepara rotaciones para Mallorca, sólo el mencionado Nahuel Molina se mantiene en el once. «Hablamos con los jugadores, no puedo decir que Musso va a jugar toda la Copa, pueden pasar cosas. Vamos partido a partido, entrenamos de una manera y luego como lo ven desde fuera dicen once y luego cambio tres o cuatro. Están cerca fuera, pero no dentro de mí», expresó Simeone.

El mercado invernal de fichajes ya está a la vuelta de la esquina y el Atlético podría tener más movimiento en las salidas que llegadas. «Lo que me imagino es que siempre habrá inquietud en futbolistas y más que nada, en representantes, es su momento de trabajar. Y teniendo Mundial de por medio, habrá futbolistas de todos los equipos que tendrán necesidad de jugar, de mostrarse, aunque ir a otro equipo no te lo asegura. Atento a lo que pueda pasar y que sea lo mejor para el club y para los jugadores», analizó Simeone.