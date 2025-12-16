No cabrá un alfiler en el Estadio Balear: expectación máxima

Cuenta atrás un partido histórico para el Atlético Baleares. Mañana está todo preparado en el Estadio Balear para recibir al Atlético de Madrid. Salvo algunas de última hora que se han liberado en la zona visitante, y que se van a vender de inmediato, ya no hay entradas disponibles a la venta a pesar de que se habilitó una grada supletoria con capacidad para 1.300 personas, lo que deja la capacidad del recinto en 5.500 espectadores. La expectación es máxima. No cabrá un alfiler en el Estadio Balear.

La demanda de entradas ha excedido todas las previsiones. Sin duda si hubiera habido 2.000 más disponibles se habrían vendido sin ningún problema porque el Atlético también atrae mucho público al estadio. Todo está preparado para un día en el que el Atlético Baleares está dispuesto a desafiar a la lógica y consumar la que sería su cuarta eliminación de un Primera División, tras las logradas ante Celta, Getafe y Espanyol en estos últimos años.

𝐒𝐞𝐫𝐚̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐢𝐭 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨̀𝐫𝐢𝐜𝐚… Vos esperam dimecres a l'Estadi Balear. 🤍💙#GlòriaATB

El propietario del club, el alemán Ingo Volckmann, rebosa satisfacción e ilusión y no descarta que su equipo sea capaz de dar la sorpresa o por lo menos plante cara al poderoso Atlético del Cholo Simeone. El partido, además, supondrá una importante inyección económica para el club, algo que vendrá de maravilla para reforzar al equipo en el mercado de invierno si fuera necesario.

Deportivamente hablando el Atlético Baleares llega al partido con su racha de victorias frenada tras la inesperada derrota ante el Terrasa, en un choque en el que, a pesar de no jugar un mal partido, se acabó cayendo ante los locales por 3-1, entre otras cosas porque el árbitro le anuló hasta tres goles al equipo de Luis Blanco, que sigue segundo en la clasificación a un solo punto del líder, el Poblense, aunque con un partido menos.

Toda la plantilla está disponible salvo los tres lesionados de larga duración, que son Florin Andone, Ponç Bover y Iván López. Luis Blanco puede contar con el resto de jugadores y la grada duda es saber si va a emplear a los titulares o si va a rotar, aunque lo más probable es que haga un equipo mixto.