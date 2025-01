El Atlético buscará en Butarque extender hasta las 16 el récord de victorias consecutivas entre todas las competiciones. El mismo que le ha aupado a lo alto de la Liga, a los cuartos de final en Copa del Rey y deja a tiro los octavos de la Champions. Simeone ha pasado revista a la actualidad rojiblanca y mojado sobre los últimos episodios relacionados con Real Madrid y Barcelona.

«El partido de ayer (el Real Madrid – Celta de Copa) no lo vi. Me contaron episodios que pasaron como los que llevan pasando desde hace cien años. No sé qué les sorprende… Todos compitieron hace cien años y siguen compitiendo. Se puede competir contra ellos», aseguró ante los medios de comunicación. También lanzó un mensaje para los que tildan de poco ambicioso su discurso del partido a partido. «Sí, seguro que lo es…», aseguró.

Ganar llama a ganar. El Atlético no gestiona desde hace dos meses y medio. «Ya veremos cómo gestionar ese momento. Más que nadie nosotros vivimos el partido a partido. Tenemos disfrutar esta situación sabiendo nuestras victorias y a partir de lo que sucede trabajar en consonancia de lo que se necesita. Antes imposible comentar una situación. Mañana jugamos contra un rival que en casa se hace fuerte, que tiene un gran trabajo de su entrenador, que mide muy bien los partidos. Será un partido duro. No imagino otra cosa», explicó Simeone.

Reinildo tuvo minutos en Copa ante el Elche. No está siendo la temporada del mozambiqueño que, superado por Galán, ha visto reducido su protagonismo. «De la misma manera que Galán no tenía minutos y no jugaba. Hoy le toca atravesar esta etapa a Reinildo, que siempre está preparado para lo que se le pida. Sabe de lo que es esta situación y está comprometido con el equipo cien por cien. Estoy tranquilo. Sé que es un chico que en el momento en el que le necesitemos seguramente nos ayudará», detalló Simeone.

Los menos habituales arrasaron al Elche en Copa del Rey. «No valoro el término Unidad B, no es una buena apreciación. Yo veo al grupo en general, con chicos que tienen más minutos y menos. Estamos muy contentos por Lemar. Es un chico que nos enseña continuamente qué es volver a empezar, volver trabajar y volver a intentarlo de nuevo, con unas lesiones que no lo dejaron poder progresar. El otro día cuando entró me puse muy contento porque lo necesitamos».

El partido ante el Elche revitalizó a los menos habituales, que golearon y sellaron el billete a la siguiente ronda. «Tenemos una plantilla a disposición para intentar tenerlos a todos bien. Eso es lo que los cuerpos técnicos se dedican. Nosotros trabajamos en consecuencia de lo que creemos para cada partido», finalizó Simeone.