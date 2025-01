El Atlético siempre puede contar con Sorloth

El Atlético acaba en Copa del Rey, por el momento, lo que en la Copa del Rey empezó. Los rojiblancos espantaron sus fantasmas la pasada noche de Halloween tras superar al Vic en el tramo final y evitar así uno de esos descalabros que llevan el sufijo -azo. No fue el mejor encuentro en el juego, tampoco el más efectivo, pero la victoria hizo mutar el porvenir de los rojiblancos, que dos meses después, en Elche y de nuevo dentro del marco de la Copa del Rey, firman su pleno al quince particular. Todo son victorias desde entonces, la última, con Sorloth como motor.

Tras los problemas de Vic y Cáceres, ambos resueltos de manera agónica en el tramo final, el Atlético se presentó aleccionado y huérfano de relajaciones iniciales, como ante el Marbella. Aunque en Elche sí concretó las ocasiones que tuvo. No dio opción al equipo de Eder Sarabia que se siente cómodo con la posesión, pero cada vez que intentaba imponer su idea de juego recibía un golpe en el mentón. Dos martillazos de Sorloth, uno con cada pierna, dieron al Elche de bruces con la realidad.

Posteriormente, Riquelme, con un zapatazo, dejó el choque visto para una sentencia que dictaminó Julián Álvarez. Entre medias, los de Sarabia se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Nico Fernández. Fue una noche especial en lo emocional y complicada dentro del terreno de juego para San Román, actual meta del Elche cuyo pasado y presente convergieron el Martínez Valero. Pasó diez años en las cantera rojiblanca, llegando a debutar precisamente en Copa, ante el Cornellá en 2021. La portería y el sentimiento colchonero le vienen de familia, es sobrino nieto de Pechuga San Román, leyenda del Atlético.

Sorloth siempre es Sorloth

No es un virtuoso con el balón, no tiene el mejor pie, tampoco esperen una filigrana y mucho menos un gesto torcido. Y precisamente esa cualidad, la última, es lo que resume el profesionalismo de Sorloth. Porque no es titular indiscutible, tiene por delante a Julián Álvarez, el fichaje estrella del verano que responde dentro del terreno de juego. Pero el noruego sigue a lo suyo. Entrena del mismo modo que compite, es buen compañero y siempre aporta. Presiona, cuerpea, corre y marca, marca mucho. Diez goles ya para un delantero que no es siempre de la partida. Simeone apostó por él y el tiempo le está dando la razón.

Azpilicueta será un profesional hasta su último día como futbolista

La temporada de Azpilicueta no está siendo la esperada, al menos en lo que a protagonismo se refiere, y, en consecuencia, su futuro es incierto. Acabará contrato el próximo mes de junio, cuando esté a punto de soplar 36 velas, y su renovación todavía no se ha materializado. Está feliz en Madrid y es una de las voces más autorizadas del vestuario. Ante el Elche, en su primera titularidad del año, volvió a completar un serio partido. Corría, combinaba, hacía coberturas a otro veterano como Witsel y se sumaba en ataque cuando la jugada lo requería. La tranquilidad alcanza su cenit cuando Azpilicueta tiene el balón.

El récord ya va por el pleno al quince

El Atlético presenta su candidatura también a la Copa con la 15ª victoria consecutiva. La que aumenta el récord consecutivo de victorias de siempre en el club, es también la que sella el pase a cuartos de final y convierte a los colchonero en candidatos al título. Simeone no lo reconocerá ante los medios de comunicación, pero la afición sueña y rezuma ilusión. Ganar, gana, ganar y volver a ganar que diría Luis Aragonés.