San Román y el vínculo «emocional» y familiar con el Atlético: «El partido es especial, pero quiero ganar»

«Cuando salió la bola en el sorteo, llamé a mi padre y lo primero que me dijo fue ‘Ay si el abuelo te viera jugar este partido’». El pasado y presente de Miguel San Román (Benidorm, 1997) convergen este miércoles en el Martínez Valero. Se enfrenta con el Elche al Atlético, su Atlético, el equipo en el que se formó y al que pertenece su corazón. «Ha sido una semana de llamadas, entrevistas y muchas emociones que estoy intentando gestionar y controlar», inicia en su conversación con OKDIARIO a horas de medirse en Copa del Rey con los rojiblancos.

A sus 27 años, San Román se ha pasado prácticamente la mitad de su vida con defiendo la camiseta del Atlético. El Cerro del Espino fue su casa durante una década. Entró en convocatorias tanto europeas como nacionales con el primer equipo e incluso llegó a debutar en Copa del Rey ante el Cornellá en 2021. «Estoy muy agradecido a Simeone por darme la oportunidad. Recuerdo que ese día me dijo que me había ganado la oportunidad y que no tenía que hacer nada excepcional, sólo lo mismo que en los entrenamientos», cuenta el meta del Elche.

Creció con Fernando Torres como ídolo, como los hinchas rojiblancos millennials y de la generación Z. Fue entrenado por Simeone y compartió vestuario con varios jugadores a los que este miércoles se enfrenta. «He hablado con varios empleados del club, típica conversación en la que nadie quiere hablar de fútbol. Torres fue mi ídolo, aunque recuerdo grandes porteros como Moyá y Oblak. Jan fue referencia para mí desde que llegó. Es excepcional. Trabajar con él fue un regalo, aprendí todo lo que pude».

La vinculación de San Román con el Atlético se explica desde la pasión por un equipo y su árbol genealógico. Es sobrino nieto del Pechuga San Román, y leyenda rojiblanca durante la década de los 70 en la que conquistó una Recopa, dos Ligas y una Copa del Rey. «Blanco ni el orujo», reza su biografía. Carisma por bandera. Un mito muy querido por la afición colchonera que también defendía la meta. Lo de ser portero le viene de cuna a San Román.

«Por desgracia no tuve la oportunidad de tratar mucho con él. La familia de mi padre vivía en San Rafael y yo me he criado en Benidorm, muy lejos de ellos. Nos hemos visto alguna navidad, cuando yo era pequeño y en una comida familiar. Pero conozco el mito y lo que representa para el Atlético de Madrid por lo buen Atlético que era y su carisma natural. Me dicen que parte de ese carácter se me ha transmitido a mí, aunque no me quiero poner a ese nivel porque él es una leyenda del club», explica San Román.

En el Martínez Valero de Elche arriba un Atlético que retomó la Liga en 2025 ante Osasuna donde lo dejó en 2024 contra el Barcelona, con otro triunfo. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar que diría Luis Aragonés. Ya van 14 consecutivas, récord de la historia del club, y a nadie le importa que diría el Cholo. Llegado el ecuador del campeonato, el Atlético es líder de la Liga, tiene serias opciones para acabar la liguilla de la Champions entre los ocho primeros y peleará con el Elche por estar en cuartos de final de Copa.

«Sabemos del buen momento que atraviesa el Atlético de Madrid. Va a ser difícil, no vamos a negárselo a nadie, pero yo creo que nos hemos ganado el derecho a soñar con pasar la eliminatoria. Creo que tenemos nuestras armas y que a un partido y en nuestro campo estaremos metidos en el partido. Lo importante es que seamos fieles a nuestra idea de juego, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Estoy convencido de que le podemos hacer daño con nuestras armas», cuenta San Román a este periódico.