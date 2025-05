Silverstone odia a Marc Márquez: en Ducati se temen un fin de semana aciago

Marc Márquez y Silverstone no son muy buenos amigos. El trazado británico es una de las criptonitas del calendario para el ocho veces campeón del mundo, ya que solamente ha ganado una vez en toda su carrera. Ni siquiera en 2019, el mejor año de su carrera deportiva, donde consiguió un total de 12 victorias y seis segundos puestos en 19 carreras. Él mismo reconocía a su llegada a este circuito este jueves que aquí iba a sufrir.

«Debemos esperar tanto a un Álex como a un Pecco muy fuertes porque éste no es uno de los mejores circuitos para mí, ya que desde el 2014 no he ganado nunca aquí, por lo que intentaremos estar cerca de ellos y gestionar de la mejor manera posible la situación», reconocía el piloto de Cervera en la rueda de prensa oficial del Gran Premio celebrada el pasado jueves.

Desde entonces su mejor resultado ha sido un segundo puesto en aquel mágico 2019. Un imperial Álex Rins evitó la victoria del entonces piloto de Repsol Honda por apenas 13 milésimas. Marc Márquez no gana para disgustos en este trazado. Desde su victoria en 2014 ha sumado cuatro abandonos en la carrera larga, mientras que el año pasado, en su primera campaña en las filas de Ducati, el español terminó cuarto por detrás de Bastianini, Martín y Bagnaia.

Ahora vuelve a Silverstone en su mejor momento. Marc Márquez ha resurgido de sus cenizas en este 2025 a lomos de la Ducati roja. El ilerdense ha adaptado su estilo de pilotaje para intentar ganar aquí, ya que este circuito no se adapta al suyo y cuenta con más curvas a derechas que a izquierdas. Es por eso que el piloto del Ducati Lenovo ha trabajado junto a su equipo para adaptar su pilotaje al estilo que exige el circuito británico.

Pero al 93 le van los retos y lo ha demostrado este año. Ya ha ganado este curso en otro de sus circuitos criptonita del calendario de MotoGP como era Qatar. Allí también llegó pensando en salvar el fin de semana con respecto a sus rivales, pero se marchó con pleno de victorias y la pole en Losail. Fue un fin de semana perfecto para el líder del campeonato del mundo.

Silverstone, la criptonita de Marc Márquez

Márquez sabe que va a ser muy complicado lograr romper esa mala racha aquí en Silverstone. En la carrera al sprint ya se vio. Aunque empezó muy bien, poniéndose primero en la primera vuelta –salía cuarto–, tuvo un error en la curva tres en los primeros giros que le hizo perder la primera posición en detrimento de su hermano Álex. Esta vez Marc no pudo batir a su ex compañero de equipo en Gresini el año pasado y terminó cruzando la línea de meta en segunda posición.

Ese error le costó la victoria, pero también le costó previamente la primera fila y la posible pole en la clasificación. Está ahí, pero no termina de rematar. El primer puesto se le resiste al piloto español con más victorias en la historia del motociclismo, por delante de Ángel Nieto. En Ducati se temen que sea un fin de semana aciago para el que está siendo su número uno esta temporada. No obstante, el 93 es capaz de todo y ya lo demostró en Qatar, un circuito que no se le da nada bien e hizo pleno. Este año está de dulce y Marc Márquez quiere poner fin a esa racha de nueve años sin ganar en Silverstone.