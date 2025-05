Marc Márquez: «No me tengo que equivocar, pero la sensación es buena»

Marc Márquez volvió a ganar a la carrera al sprint con su hermano Álex en segunda posición. Es la sexta vez en seis pruebas que los Márquez hacen doble el sábado, esta vez ha sido en Le Mans. El 93 se deshizo en elogios hacia su hermano y Fermín Aldeguer, que consiguió su primer podio en MotoGP. También desveló que no puede cometer errores como los de Austin o Jerez el domingo y que tuvo paciencia en las primeras vueltas «que parecía que Quartararo se iba».

«No me tengo que equivocar, pero, sí, una vez más la sensación es buena, siempre constante. Alguna salida mejor, otra peor, pero siempre constante. En la sprint me he sentido bien he tenido la paciencia en esas primeras vueltas que parecía que Quartararo se iba. Pero la gestión del neumático era importante. Y, una vez más, Álex está ahí, no falla. Mañana será una carrera de ir rápidos pero sin fallar», comenzó diciendo el español tras la sprint race del GP de Francia de MotoGP al decirle que si no se equivoca es imbatible.

Sobre ese doblete de los Márquez, con Álex segundo, Marc aprovechó para sacar pecho por su hermano: «Ya no sorprende, sino que reafirma el nivel de Álex. Está trabajando muy bien, está en un estado de forma increíble. En casa físicamente está bien. Yo sé de lo que es capaz mi hermano. Uno no es dos veces campeón del mundo, cuando llegó a MotoGP lo hizo muy bien, luego tuvo unos años peor, pero es capaz de todo y creo que estará toda la temporada ahí, siendo muy constante, que es uno de sus puntos fuertes. No falla. Supercontento también por Fermín. Ha sido un podio Gresini, hemos pasado todos por ahí. En ese box tienen un ambiente familiar, que ayuda muchísimo a todos los pilotos que pasan por allí».

Respecto al problema en la primera curva, Marc Márquez explicó en DAZN que «he frenado demasiado tarde, pero el hecho de que llevamos el dispositivo que vuelve bastante lento para luego ganar en las frenadas, hace que esa primera curva sea algo más difícil, pero mañana no tengo que frenar tan tarde. Me he centrado más en hacer saltar el delantero que el trasero y, por suerte, ha quedado en un susto, pero mañana tengo que vigilarlo».

Por último, el ganador de las seis sprints de la temporada entonó el mea culpa por el toque con Aldeguer en la vuelta de honor: «Siempre dicen que tiene culpa el que da por detrás, pero he frenado yo. Porque había un señor de IRTA, no sé cómo se llama, que me ha liado. No sabía para dónde era el podio. Digo ‘a lo mejor lo hacen por alguna grada, por ahí detrás’. Pero cuando me he puesto en la vía de servicio, he visto que no y quería girar, con lo que he frenado de golpe y no se lo esperaba. Se ha quedado en una anécdota».