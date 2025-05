Quartararo sigue de dulce: pole en Silverstone por delante de Álex y Bagnaia, con Márquez cuarto

Fabio Quartararo se ha llevado la pole en el GP de Reino Unido de MotoGP con un tiempo de 1:57.233. El piloto francés de Yamaha ha logrado su tercera pole consecutiva tras las de Jerez y Le Mans, y lo ha hecho con un gran tiempo, dejando a Bagnaia, tercero, a casi medio segundo. Por primera vez esta temporada no estará Marc Márquez en esa primera fila de la parrilla, saldrá cuarto. Álex Márquez, segundo, y Pecco, tercero, acompañarán al Diablo en esa primera línea en Silverstone.

Como venía siendo habitual durante todo el fin de semana, Marc se puso a rueda de su hermano Álex en la primera vuelta lanzada con Rins tras ellos. En ese primer giro, el grupo de los tres españoles venía rodando muy rápido. El 93 le dejó algo de espacio al 73 en las últimas curvas para poder encarar bien la segunda vuelta, que era la buena. El de Yamaha no cedió y batió el tiempo de los dos Márquez para ser la primera referencia de la pole en esta Q2.

Esa distancia que Marc Márquez le dejó a Álex fue clave para firmar un auténtico tiempazo en esa segunda vuelta, que le situaba primero, por delante de Quartararo. A lomos de la Ducati roja, el español fue poco a poco recortando metros con la Ducati azul de Gresini de su hermano hasta el punto de bajar en más de medio segundo el tiempo de referencia en el tercer sector. Una auténtica barbaridad. A pesar de que perdió algo de tiempo en el último parcial, el margen que tenía era muy grande y cruzó la meta primero, tres décimas más rápido que el mejor tiempo anterior, con Álex segundo.

Bagnaia también mejoró su mejor registro en la siguiente vuelta, pero no fue suficiente para batir a su compañero de equipo. Lo mismo le pasó a Quartararo, poleman en las últimas dos carreras (Jerez y Le Mans), que tampoco pudo superar a Márquez, pero sí a Pecco para situarse segundo tras la primera tanda de time attack. En su regreso a pista para los últimos intentos, los hermanos se intercambiaron los papeles y era Álex el que buscaba la rueda de Marc.

El italiano encontró algo en el último sector con la Ducati roja para ponerse primero, por delante de su compañero de equipo. Pero tanto Álex como Fabio también mejoraron y le arrebataron la primera posición, que era para el piloto de Yamaha por tercera vez consecutiva. Faltaba Marc Márquez, que venía en casco rojo en los dos primeros sectores. Pero, de nuevo, un susto en la moto en el tercer sector de la última vuelta le hizo irse largo e impidió que pudiera luchar por la pole. El líder del Mundial de MotoGP se quedaba fuera de la primera fila de la parrilla por primera vez esta temporada.

Quartararo takes pole in a qualifying blockbuster 🤩@alexmarquez73 and @PeccoBagnaia will join him on the front row 🏁#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ySu3hjBBVl

