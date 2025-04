Salta la sorpresa en Jerez: Quartararo le arrebata la pole y el récord a Marc Márquez

Un diablo anda suelto por Jerez. Fabio Quartararo ha dado la sorpresa y le ha quitado la pole a Marc Márquez en el último minuto y saldrá desde la primera posición en el GP de España de MotoGP con récord de la pista incluido (1:35.610). 1.134 días han pasado desde la última pole de Yamaha y de Fabio Quartararo, desde Indonesia 2022 para ser exactos. Yamaha ha vuelto.

Marc Márquez tenía algo guardado para la batalla por la pole y lo mostró en la Q2. Los dos hermanos Márquez salieron disparados del pit lane en cuanto el semáforo se puso en verde. No querían pillar tráfico y se fueron solos a la aventura. El mayor seguía al pequeño. Sin referencia alguna, porque nadie había marcado ningún tiempo, el líder de MotoGP se sacó un as de la manga para batir el récord del circuito de Jerez, firmando un 1:35.643 en su primera vuelta lanzada.

Ese tiempo parecía que podía ser suficiente para llevarse la pole o, al menos, estar en la primera fila. Pero no podía arriesgar porque Álex, Bagnaia y Morbidelli estaban muy cerca. En su segunda vuelta lanzada, con el segundo neumático, Marc venía lanzado y mejorando su tiempo. Pero cometió un pequeño error en el último sector que le hizo perder unas décimas y no batir su propio registro. No obstante, el 93 seguía siendo el líder de la qualy y no daba la sensación de que alguien pudiera batirle.

¡YAHAMA Y FABIO QUARTARARO ESTÁN DE VUELTA! 🚀🚀🚀🚀 Vueltón y récord del circuito para el francés, el primero en quitarle la pole a @marcmarquez93 esta temporada 😮😮😮 🔗 https://t.co/CeYDSUMIvx#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/jD34tb8YBh — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2025

Todas las miradas estaban fijadas en el líder de MotoGP, mientras Álex y Bagnaia no daban con la tecla para mejorar ese registro. Pero entonces apareció un invitado inesperado en escena. Fabio Quartararo se situaba segundo, muy cerquita del tiempo de Marc Márquez, y hacía saltar las alarmas en el box de Ducati. El leridano no quiso arriesgar tras el error en el T4 (sector 4) porque están habiendo muchas caídas este fin de semana y optó por no pelear la pole.

Quartararo saca a Álex de la primera fila

El que sí arriesgó fue Quartararo. Al verse tan cerca del tiempo de Márquez, Fabio decidió tirar con todo una vuelta más para intentar quitarle la pole al español. Y lo consiguió. El francés clavó la vuelta y pulverizó el tiempo y el récord del líder de MotoGP para llevarse la pole casi tres años después de la última lograda en Indonesia 2022. A falta de un minuto para el final, El Diablo daba la sorpresa y se colaba por delante de todas las Ducati. Esto dejaba tercero a Bagnaia y cuarto a Álex Márquez.

Maverick Viñales, que saldrá sexto, dominó la Q1 de principio a fin. El piloto español del Red Bull KTM Tech3 fue el primero en marcar un buen tiempo, seguido de Marco Bezzecchi. Nadie podía batir el registrado fijado por el de Figueres, que no se movió de la primera posición en toda la sesión. El único que pudo mejorar ese registro fue el propio Maverick, que bajó hasta el 1:36.2 Finalmente, fueron él y la Aprilia de Bezzecchi los que se metieron en la Q2. Binder se quedó a las puertas, no se metió por milésimas.

Por otro lado, Aleix Espargaró saldrá decimonoveno en su regreso a la competición con wildcard y su amigo Álex Rins partirá el último de la parrilla. El de Yamaha sufrió una caída bastante dura en el tramo final del FP2 y la arrastró en la Q1, donde no pudo salir hasta el final y solamente pudo dar una vuelta para probarse. Su tiempo no fue lo suficientemente bueno para evitar la última fila de la parrilla y partirá desde la vigesimotercera posición.