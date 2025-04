Álex Márquez: «No estoy contento, no hemos hecho el trabajo que hay que hacer el viernes»

Álex Márquez es el gran protagonista del día en MotoGP. El piloto español marcó el mejor tiempo por la mañana y por la tarde. Y en la sesión vespertina lo hizo batiendo el récord de la pista, bajando al 1:35.9, una auténtica locura digna de un extraterrestre. Cualquier piloto en su lugar estaría contento, pero el de Gresini Racing es muy autocrítico y como tal se mostró bastante descontento con el día porque «no hemos hecho el trabajo que hay que hacer un viernes».

«No estoy contento del día, porque sí, hemos hecho el récord, primeros por la mañana y por la tarde, pero no hemos hecho el trabajo que hay que hacer un viernes. Me queda un poco ese sabor agridulce, pero luego hemos sabido reaccionar de la mejor manera. He estado parado en el camión, hemos decidido pararnos unos minutos, porque si no con las gomas estábamos un poco out, al no tener más gomas en ese momento. Me he mentalizado, he dicho: ‘Hay que estar en Q2 sí o sí’, tratar de minimizar esos errores. Lo hemos hecho bien, así que contento, pero mañana tenemos mucho trabajo. Físicamente, me encuentro bastante bien, magullado, como es normal, pero hay que intentar no cometer esos errores para no tener más viernes así, raros, porque sí, lo salvas una vez, pero hay días que puede que no», afirmó el piloto de Gresini.

Álex Márquez se cayó dos veces, una por la mañana y otra por la tarde, pero tuvo una gran reacción y acabó marcando el mejor tiempo: «Me he caído dos veces, pero me sentía muy bien encima de la moto, te da esa tranquilidad. Por la mañana ha pasado un poco lo mismo: me he caído, he vuelto al box y en la segunda vuelta he hecho 1:36.8. Tengo esa confianza o ese feeling, que aunque hagas un error entiendes por qué. Ha sido no fácil, pero sí fácil mentalizarse que había que hacer eso».

Sobre esa segunda caída, el español dijo: «Si quieres te digo que el viento, pero no ha sido el viento. He entrado cinco km/h más rápido, freno y no se puede eso. En ese momento, hemos coincidido con Marc; yo he salido primero esta mañana y esta tarde quería volver a salir el primero y hacer mi ritmo y justo hemos coincidido. Me dije: ‘Esta es una buena rueda’. Hay 3-4 curvas aquí en las que él marca mucho la diferencia, a izquierdas, las 4, 7 y 8, sobre todo. Y quería ver cómo lo hacía. Esa curva (la 5), iba más rápido que él, es de derechas, pero he calculado mal yo en la entrada. Me ha pasado también que venimos de circuitos muy rápidos, muy anchos, y hoy como que todo es mucho más lento en el circuito por velocidad. Me ha faltado como calcular esas velocidades. No veía el límite, no veía el error, por eso han venido también las caídas».

Sobre si ha usado los datos de las otras Ducati, Álex comentó: «De neumáticos, sí, pero de neumáticos ya teníamos bastante calado cuáles eran para el sprint y para la carrera, pero probarlo te da esa tranquilidad de saber que sales a una carrera larga y ves el medio cómo baja, por tu estilo de pilotaje o todo eso. Eso es lo que te queda dentro de no haberlo podido probar. Lo de un blando atrás no me preocupa tanto. Es más de trabajar para la carrera larga».

«Me da rabia porque ha sido un error de ir demasiado confiado. No sé explicarlo. Ha sido un día de sensaciones de no ver el límite en ninguna curva. En cada curva, como que podía frenar como tres metros más tarde, inclinar más e ir más rápido. Eso es lo que he tenido que controlar un poquito», explicó sobre lo sucedido.

Por último, Álex Márquez reconoció que «hay que estar más calmado» y debe aprender de sus errores, porque» empezar así no es la mejor manera para el domingo»: «La motivación no ha ayudado mucho hoy. Estar en Jerez y llegar en la condición en la que llegamos, segundos y con buenas sensaciones, no ayuda, pero la épica está muy bien, pero los viernes no sirve de nada. La épica hay que intentarla el domingo. Empezar así no es la mejor manera para el domingo. Hay que estar más calmado, aprender de nuestros errores, siempre soy muy realista cuando cometo errores».