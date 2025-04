Álex Márquez le gana la primera batalla a Marc y empieza mandando en Jerez

Álex Márquez comienza mandando en Jerez. El de Gresini Racing recalcaba el jueves que para batir a Marc Márquez debían hacer un Gran Premio perfecto y se ha aplicado el cuento al pie de la letra. Con caída incluida, el pequeño de los Márquez se rehizo para superar al líder del Mundial en la primera sesión de entrenamientos libres con un auténtico tiempazo (1:36.831), casi cuatro décimas mejor que el 93, que terminó segundo.

La primera toma de contacto con el asfalto jerezano comenzó con Álex al frente y Márquez teniendo que volver al box sin marcar tiempo en sus dos primeras tandas, por un problema en el display. No comenzaban bien las cosas para el gran dominador de la categoría, que en los primeros 20 minutos del FP1 no pudo dar ninguna vuelta por los diferentes problemas en su Ducati. Pero Marc necesita muy poco para poner a punto la moto y estar delante. Y así sucedió. A la tercera fue la vencida y se puso primero.

En apenas unos giros con la Ducati, Márquez fue capaz de batir el registro que había fijado Álex por 51 milésimas a poco más de 21 minutos para terminar la sesión. Mientras tanto, Pecco estaba por detrás, sin apretar demasiado. Justo después, a 18 minutos del final, el segundo del Mundial se fue al suelo en la curva uno, pero a siete se puso al frente de nuevo, arrebatándole la posición a su hermano mayor, y ya no se bajó de esa posición en todo el FP1.

El 93 no pudo mejorar el crono de su perseguidor en el campeonato y acabó segundo, con su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, sexto. Tercero fue Fabio Quartararo con una Yamaha que poco a poco empieza a carburar y a asentarse en el top-10. Tras él, en cuarta posición, terminó Maverick Viñales. El de KTM ya demostró en Qatar que han dado un salto adelante en estas últimas carreras. En Losail terminó segundo, aunque una sanción por la presión del neumático hizo que le arrebataran oficialmente ese puesto. Pero en Jerez ha vuelto a las andadas y ha empezado con buen pie. El que también ha arrancado bien ha sido Aleix Espargaró, que finalizó undécimo en su primera toma de contacto con la Honda en su regreso a la competición con wildcard.

✌️ @alexmarquez73 bounces back from a crash to top FP1 ahead of @marcmarquez93 and Quartararo #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/JhQr16LPpD

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2025