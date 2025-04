Marc Márquez: «A largo plazo espero más como rival por el título a Pecco que a Álex»

Marc Márquez atendió a la prensa en la previa del GP de España de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. El ilerdense llega a esta carrera como líder destacado del Mundial con 17 puntos de ventaja sobre el segundo, su hermano Álex. Pecco Bagnaia es tercero a 26 puntos de su compañero de equipo, pero el ocho veces campeón del mundo no se fía y cree que «a largo plazo» espera más «como rival» por el título al italiano que al de Gresini.

Lo normal es que sea así, ya que la GP24 con la que corre Álex Márquez no va a recibir ninguna evolución, mientras que la moto roja irá evolucionando a mejor con el paso de los Grandes Premios. Ducati espera traer mejoras que ayuden tanto a Pecco como a Marc a ser todavía más fuertes. Esto haría que el 73 se quedará un poco atrás con respecto a las monturas del equipo oficial, pero de momento está peleando de tú a tú contra los dos grandes favoritos al título.

«Somos hermanos y le deseo lo mejor, como él a mí. Si nos ayudamos, seremos más fuertes. Lo que está haciendo Álex es increíble, pero, a largo plazo, espero más como rival a Pecco, por la moto, pero Álex es el más rápido de Ducati en algunas curvas», señaló Márquez al ser preguntado por la pelea entre hermanos por el título de MotoGP en la rueda de prensa oficial del GP de España en Jerez.

Jerez siempre es especial

Marc Márquez señaló que Jerez siempre es especial pero «es un gran premio»: «Por supuesto, es muy especial para los pilotos españoles, pero, al final, es un gran premio. Está todo vendido. Con mi experiencia, debo gestionar todo para rendir bien en la pista. Hay unos horarios y hay que mantener la energía, que es importante. Venimos en buena forma. Es un circuito distinto a los anteriores. Pecco ganó los años pasados y será uno de los rivales».

En cuanto a las diferencias entre la GP23 con la que logró el podio aquí en Jerez y la GP25 que llevará este año, el leridano comentó: «El paso que vi entre la GP23 y la GP24-25 es grande. Con la GP23 estaba más limitado en entrada en curva. La GP24-25 me da más confianza y no ves tanto el límite. Tengo interés en ver esta moto en un circuito pequeño».

Sobre si es mejor el nivel de 2020 o el de 2025, el 93 explicó: «Mi nivel entonces era increíble. Ahora me siento diferente; ni mejor ni peor. Soy rápido y aún es difícil saber el límite. Con la otra moto, con tantos años, ya lo sabía. Ahora, estoy mejorando en distintas áreas aún».

«¿Por qué no puede ganar Ducati todas las carreras?»

Ducati es la marca que domina el Mundial a día de hoy y Márquez cree que pueden ganar todas las carreras: «¿Por qué no? Ducati tiene la mejor moto y va bien en todas partes, que es lo importante. En Qatar, Maverick estuvo ahí. Ojalá, para Ducati es importante batir ese récord de Honda».

Cuando le preguntaron por cómo se ve, Marc destacó que «las sensaciones son muy buenas, los resultados lo dicen. Si no tienes buenas sensaciones, es imposible que lleguen los resultados. Me encuentro en un buen momento de forma. Físicamente, he mejorado y cada vez me encuentro mejor respecto a Malasia. Cada vez, trato menos las lesiones anteriores y eso me ayuda, pero veremos cómo va. Ya vimos Austin. En una milésima de segundo cambia el Mundial, cambia la historia. Hay que seguir con la misma mentalidad. De Austin fuimos a Qatar, que lo salvamos muy bien. Aquí seguiremos igual. Pecco ha ganado los tres últimos años aquí; Álex está en un gran momento de forma. En cada sesión entenderemos a qué podemos optar en el sprint y la carrera».

Respecto a la satisfacción de ganar con Honda o Ducati, Marc Márquez dijo: «La satisfacción es la misma. En Honda, en los últimos años, luchaba contra otros fabricantes; ahora, con los del mismo. Ellos ven mis datos y yo veo los suyos. Es diferente por eso. Con Honda, luchaba contra la moto; ahora voy más fino».

Márquez destacó que en Qatar ya tuvieron mejoras en la GP25: «En Qatar ya vimos cosas. En el equipo Ducati seguimos trabajando. Somos muy competitivos, pero no hay que dormirse; los rivales llegan. Eso es lo bueno y lo importante en Ducati».

Sobre haber tenido de compañero a Dani Pedrosa y ahora a Bagnaia, Marc destacó: «Tuve el mejor profesor con Dani, al principio. Le intenté copiar, pero su técnica de pilotaje es única. Así que creé mi estilo. A Pecco le intento copiar pequeños detalles».

Consejo de Márquez a los niños

Marc Márquez aconsejó a los niños que empiezan que no dejen la escuela: «El chaval es el que tiene que disfrutar de la moto, al que le tiene que gustar. Es más un consejo a las familias: los chavales a los 11 años no pueden dejar la escuela porque se va a dedicar a las motos. Tú no lo sabes. La escuela es una formación para la vida y para las motos, porque te da una disciplina. Siempre les digo que no dejen la escuela: ‘No penséis que os váis a dedicar a esto, disfrutad de la pasión y si el tiempo lo dice, todo va a llegar’».

Sobre el hecho de que DAZN vaya a emitir la carrera en abierto y que la sexta también dé el GP en abierto, el español señaló que es algo positivo: «Para mí, es fundamental si MotoGP quiere crecer y crear superhéroes, nombres grandes del motociclismo, hay que llegar a más gente. Y cuanta más gente se llegue, mucho mejor. Al hacer una carrera en abierto, se llega a más gente, a audiencia que quizá se ha desconectado más estos años de MotoGP o que no lo sigue tanto. Es la manera de reengancharlos».

En cuanto a su límite, el líder de MotoGP dijo: «Evidentemente, seguimos mejorando, intentando trabajar los puntos débiles. Tengo un punto fuerte, las curvas a izquierdas; el débil es el de las curvas a derechas. Poco a poco vamos a intentar mejorarlo, hemos dado un paso y aquí intentaremos dar otro”.

Sobre la posibilidad de que caiga victoria 200 de España en la clase reina este fin de semana en Jerez, Marc Márquez afirmó: «¿Por qué no? Hay dos pilotos españoles, que somos Álex y yo, que estamos en una gran forma. Ojalá lo podamos conseguir, pero si no, no se acaba el mundo. Si este gran premio gana un italiano u otra nacionalidad, pues no se acaba el mundo. Se reparten 37 puntos y el objetivo es sacar los máximos posibles».