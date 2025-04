El Clásico de la Copa del Rey provoca un cisma entre los pilotos de MotoGP

En MotoGP también se juega la final de la Copa del Rey. A escasos 96 kilómetros del circuito de Jerez, en el estadio de La Cartuja, se disputará uno de los partidos más importantes de la temporada para Real Madrid y Barcelona con un título en juego. Un Clásico siempre es uno de los partidos del año y nadie se lo quiere perder. En la previa del GP de España de MotoGP, los pilotos españoles han posado con las camisetas de sus respectivos equipos de cara a la final.

Los protagonistas de esta imagen icónica junto a los trofeos de campeón y subcampeón de la Copa del Rey han sido Marc y Álex Márquez, como representantes del Barcelona, y Raúl Fernández y Fermín Aldeguer por parte del Real Madrid. Los cuatro pilotos de MotoGP han posado en la recta del circuito Jerez-Ángel Nieto, dos a un lado y dos a otro, con las camisetas de sus respectivos equipos y los trofeos en el centro de la imagen.

Es bien sabido por todos la pasión que sienten los hermanos Márquez por el Barcelona desde siempre. Ambos confían en que su equipo vuelva a ganar al eterno rival esta temporada para llevarse un nuevo título. Por su parte, Raúl, madrileño y madridista de cuna, y Aldeguer, murciano y madridista, confían en que los de Ancelotti pongan fin a esa mala racha contra el conjunto de Hansi Flick para llevarse su primer título de la temporada.

En las últimas dos finales de Copa del Rey que han disputado Real Madrid y Barcelona, en las dos ganó el cuadro madridista (2010-11 y 2013-14). En el paddock de MotoGP nadie se quiere perder el Clásico que decidirá al ganador de la Copa del Rey. Sus mentes están puestas en la batalla del sábado sobre el asfalto de Jerez, pero también en la pelea que tendrá lugar a apenas una hora del trazado andaluz entre los dos gigantes del fútbol español.

Márquez y Sainz se juegan una cerveza

Esta batalla va más allá del asfalto. Estrella Galicia 0,0 ha publicado un vídeo de Marc Márquez y Carlos Sainz en el que ambos se juegan las cervezas. Ambos pilotos son buenos amigos, y embajadores de la cervecera gallega, aunque en temas de fútbol solamente van de la mano cuando juega la selección española. El leridano es un ferviente barcelonista, mientras que el de Williams es madridista hasta la médula.

En el vídeo difundido en redes se puede ver la fe que tiene el de MotoGP en que su Barcelona se lleve la Copa del Rey, y aconseja al piloto de Fórmula 1 que si no quiere sufrir que mejor no vea el partido. Pero Sainz, como buen madridista, le recuerda una frase que refleja lo que es el Real Madrid: «Parece que no lo sabes, pero el Madrid las finales nunca las pierde», sentenció el madrileño.