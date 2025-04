Marc Márquez: «No soy más fuerte que en 2019, pero sí más tranquilo»

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación antes del Gran Premio de España de MotoGP en Jerez. El líder del Mundial analizó la actualidad del campeonato en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 y habló sobre la batalla con su hermano, Álex Márquez, con el que espera seguir luchando «toda nuestra carrera». Precisamente aquí, en Jerez, consiguió el año pasado su primer podio con Ducati y ahora llega en su mejor momento. No obstante, el 93 deja claro que no es más fuerte que el Marc de 2019, pero sí más tranquilo.

Sobre si ha sentido antes la superioridad que está teniendo este año, el leridano comentó: «Superioridad lo he leído, me lo han comentado, pero lo intento evitar. Porque te hace bajar la retaguardia y no estar con la misma intensidad. Eso te lleva a cometer errores. Me siento en un gran momento de forma. La última vez que me sentí así fue en 2019 porque me salían las cosas. Los rivales son fuertes, van mejorando y están cada vez más cerca. Hay que seguir con la misma intensidad».

También le preguntaron por los cambios de los años de lesiones a ahora: «Ha habido cambios, una porque eran años donde la confianza y el físico iban bajando. Eso hacía que la inercia fuera bajando y eso ahora es al revés. Y la confianza, la gasolina que te dan los buenos resultados. Eso genera que no entres en ese punto de ansiedad, que por las lesiones, sin querer, entras en ese modo».

También le preguntaron por lo que sucederá si gana en Jerez después de la locura generada con su podio del año pasado: «Eran momentos diferentes. Este año, si tengo la posibilidad de luchar por la victoria y ganar. Si gano se va a celebrar, como todas, porque todas son importantes. El año pasado, ese podio fue muy importante, fue el primer fin de semana que me sentí competitivo y a partir de ahí mi temporada cambió. Sentía, o intuía, que a partir de esa carrera mi confianza iba a crecer».

Marc Márquez quiso mandarle «ánimos» a un Jorge Martín que atraviesa por un momento muy complicado con la nueva lesión: «Darle ánimos. No se lo deseo a nadie y menos al campeón del mundo. Puedo intuir lo que se le pasa la por la cabeza, pero le aconsejo que ni lesionado ni en caliente tome ninguna decisión».

El podio en Jerez fue un punto de inflexión

Sobre ese podio en Jerez, Marc Márquez señaló que fue un punto de inflexión: «No era: ‘Bah, ya puedo luchar por todo’’ pero sí lo celebré porque era un punto de inflexión. Era la carrera del domingo. El domingo es la que todos quieren estar delante. Era el punto de inflexión que tenía que aprovecharlo y me dio un chute de adrenalina, como si hubiera entrenado un mes en el gimnasio. Físicamente me sentía mejor. Ojalá podamos celebrar mínimo otro podio este año en Jerez».

Ante la pregunta de si la versión de 2025 mejora a la de 2019: «No soy mejor, soy diferente. Ese Marc en 2019 fue la mejor temporada. Tengo otra mentalidad, otra experiencia y eso te hace ver las cosas de otra manera. Veremos a final de año. Si no consigues el campeonato no has sido el mejor. A veces, sin querer fallas, como en Austin. Fue un toque de atención bonito e importante a mí y a vosotros de que esto es MotoGP».

Ahora es más feliz sobre la pista. «Más fuerte no me atrevo a decir, pero sí el más tranquilo, mucho más. Ese 2019 solo valía ganar, o eso tenía interiormente, y por eso había esa presión. Este año hay la misma presión, pero no me siento obligado a ganar por todo lo que ha pasado. No me siento en deuda conmigo. Ahora estoy donde quería y consiguiendo podios cada fin de semana», comentó Marc Márquez.

Marc Márquez se rinde a Álex

El 93 también tuvo unas bonitas palabras para el equipo Gresini: «Todo depende de si tienes moto oficial o no. Si quieres luchar por un título: equipo oficial y moto oficial, es el mejor sitio. Luego, tienes plan B o plan C. La situación ideal es ésta. Es la situación ideal y hay que aprovecharla. Gresini, como ha demostrado toda su temporada en MotoGP, ha hecho ganar a Bastianini, a mí y ahora con Álex está haciendo una gran temporada. La moto roja era la más buscada y por la que tantos nos peleamos».

Sobre su hermano, Álex Márquez, el ocho veces campeón del mundo aseguró que está «orgulloso de hablar de mi hermano. Por qué fue campeón de Moto2, por qué consiguió un podio con la Honda en su primer año en MotoGP. Cuando tiene las cosas en su sitio y se encuentra feliz y estable, es un gran piloto. No es fácil mantener la presión de estar delante y va a ser uno de los rivales para el título, todo y cuando depende de cómo evolucione nuestra moto. Álex tiene una moto satélite en un equipo que no va a evolucionar».

Respecto a lo que se dijo del ambiente que generaría su llegada al box, que está sucediendo todo lo contrario, Marc comentó: «Lo dije y lo repito, no afronto la rivalidad con un compañero ahora que cuando tenía 20 años. Hay rivalidad en pista, pero fuera todos somos personas. No hay que crear la guerra donde no es necesario. En pista cada uno tiene sus intereses, pero el objetivo de Ducati es que el título se pinte de rojo, da igual si 93 o 63».

Sobre las peleas cuerpo a cuerpo, el líder de MotoGP explicó que «es imposible conseguir los cuerpo a cuerpo y batalla que había hace 10 años. Con las motos que hay ahora es imposible. Entre aerodinámica, presión de neumáticos… es muy difícil. A veces te quedas a medio segundo del delante y te cuesta adelantarle. Llegará un cambio de reglamento en 2027 que seguramente estos cuerpo a cuerpo mejoren. En el MotoGP del futuro están trabajando para que baje la mecánica y dependa más del piloto. A mí me encanta la guerra, el cuerpo a cuerpo, las batallas de tú a tú. Pero depende mucho del planteamiento de las carreras. En Qatar era el piloto más rápido en pista y planteé una carrera de conservar neumáticos y atacar al final».

En cuanto a la conversación con Álex por su toque en Qatar, dijo: «No puedes hablarlo y estar pendiente. Nosotros nos ayudamos deportivamente en casa, entrenando. En el circuito prácticamente no nos vimos. En carrera no estás pendiente de que le pasa a uno u a otro. Tuvimos el toque en la curva uno, por eso me adelanta Morbidelli. Se crean situaciones en el motociclismo que pasan y pasan. Son lances de carrera y siempre pasarán».

Sobre las ventajas de tener a su hermano Álex, Marc Márquez explicó: «No es una ventaja en circuito. Ha sido y es en mi carrera deportiva en general. Y en la de él, también. El trabajo se hace en casa. Esa ayuda la seguiremos haciendo. Yo le fortalezco a él y él, a mí. Hay otros pilotos que se entrenan en grupitos, la rivalidad hace crecer. En pista, que gane el mejor».

Por último le preguntaron sobre cerrar el círculo en Jerez: «El círculo está cerrado y con el lazo puesto. En Jerez, veremos. Uno de los trabajos de esta semana es evadirte de toda esta expectación. Estoy agradecido de que haya mucha expectación. Hay que saber entender las situaciones que nos encontremos allí. Si por x no se puede hay que entenderlo que es lo difícil de gestionar».