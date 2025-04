Bagnaia traza un plan infalible para desbancar a Marc Márquez: «Tengo que trabajar en esto…»

Pecco Bagnaia quiere volver a ser campeón del mundo. El italiano ha visto cómo la llegada de Marc Márquez le ha relegado a un segundo escalón dentro del equipo Ducati. El dos veces ganador de MotoGP ha hecho autocrítica y ha trazado un plan con el que contrarrestar el enorme dominio del 93 en este inicio de temporada.

«Estoy feliz, pero no del todo. Tengo que ser capaz de hacer el sábado lo que hago el domingo. En el sprint, no pude ser agresivo para adelantar, mientras que el domingo sí. Puedo y debo mejorar, porque ese es mi punto débil. Tengo que trabajarlo», reconoció un Bagnaia que ya perdió el último Mundial ante Jorge Martín por su inconsistencia en los sábados.

El italiano ha detectado el problema y no quiere que le suceda lo mismo ante un Marc Márquez que ha ganado siete de las ocho pruebas que ha habido en el Mundial y también no ha cedido ninguna de las pole position. Bagnaia, sin embargo, se aferra a su remontada en el Gran Premio de Qatar de la undécima a la segunda posición para pensar a lo grande.

«La única manera de intentar luchar contra Márquez habría sido empezar cerca de él. No estaba en esa posición y fue culpa mía. Cuando empiezas tan atrás, tienes que usar más los neumáticos para adelantar a los pilotos que tienes delante. Lo mismo me pasó en la pelea con Morbidelli, donde también perdimos un segundo con Maverick», explicó.

Además, Bagnaia cree que forzar tanto la máquina contra Márquez le perjudicó pese a terminar segundo en la carrera. «A falta de seis vueltas, empecé a sentir vibraciones y ya no podía ser rápido en ciertas curvas. El mayor problema, sin embargo, fue empezar undécimo; si no pasa nada especial, es difícil pensar en algo mejor que un podio. No debo encontrarme en esa posición nunca más», aseveró.

Marc Márquez tendrá que ‘currárselo’

La mejor noticia para el italiano es que la temporada es la más larga de la historia de MotoGP y poco a poco está cogiendo sensaciones con la GP25. Bagnaia cree que irá a más en su rendimiento a diferencia de un Márquez que cogió el truco a la moto desde la primera carrera y que ha conseguido construir una ventaja de 26 puntos sobre su compañero de equipo.

El italiano ahora piensa que puede acercarse en las próximas carreras a un Marc Márquez que ha sabido sobrevivir a todo tipo de circunstancias, pero con un inicio tan perfecto parece escasa su renta sobre sus rivales. «Creo que en Jerez podría marcar más la diferencia. Aunque sé que Marc Márquez aquí ha sido siempre rapidísimo, ha logrado luchar por la victoria contra Ducati, que aquí siempre ha sido la moto de referencia. Pienso que en Jerez habrá más batalla. Allí Márquez es fuerte, como en Le Mans», zanjó.