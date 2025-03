Bagnaia inicia el pique España-Italia en Ducati: «Marc Márquez ha jugado con nosotros»

Pecco Bagnaia no ha tardado ni una carrera en lanzar el primer dardo a Marc Márquez. El italiano terminó muy decepcionado tras acabar tercero en el GP de Tailandia por detrás de los hermanos Márquez y soltó una pildorita, emulando a su maestro Valentino Rossi. «Marc Márquez ha jugado con nosotros», dijo en el parque cerrado nada más acabar la primera prueba del año.

La armonía va a durar poco en el box de Ducati. Tanto que se preocupan los jefes del equipo de mantener un buen ambiente dentro del box, parece que va a ser complicado. Bagnaia ya le ha soltado el primer dardo a Márquez, su gran rival por el título esta temporada, nada más terminar la primera carrera. Además, dio la sensación que Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, le pedía al español en el parque cerrado tras la carrera que no hiciera demasiado aspaviento en la celebración. Todo es con el fin de no romper la famosa armonía dentro del box, aunque Pecco ya se encargó de mandarle un recado a su compañero de equipo.

Al ser preguntado por esas declaraciones en el parque cerrado, el turinés insistió en que sí, «Marc ha jugado. ¿A qué me refería? A que si él quería, ganaba la carrera con más de cinco segundos, yo pienso, porque tenía ya un segundo a Álex, o más, después, lo ha dejado pasar, ha estado ahí atrás jugando y, después, cuando a falta de dos vueltas, ha decidido ponerse primero, se ha ido, así que él tenía mucho más que nosotros».

La cosa es que, según explicó el propio Márquez, tuvo que dejar pasar a Álex por un tema de la presión del neumático, que la tenía muy baja y necesitaba calentarla para que no le penalizaran con 16 segundos. Es por eso que el 93 cedió la posición a su hermano y se mantuvo detrás de él desde la vuelta siete hasta tres giros antes del final, que fue cuando decidió atacar y se escapó porque tenía más ritmo que los demás. Pecco parecía estar molesto porque vio como, con la misma moto, su compañero de equipo era infinitamente superior al resto, mientras que él tenía problemas para alcanzar a los dos hermanos.

Sobre la carrera, Bagnaia señaló: «O, como Marc, tenía mucho más y era mucho más fácil adelantar, o yo tenía un poco mejor ritmo de Álex, pero todas las veces que me acercaba, perdía otra vez. Tenía que dejar un poco por las gomas. Ellos han hecho un trabajo mejor que yo, seguramente, Álex y Marc han hecho todos los test con un buenísimo feeling en el set up (configuración)».

«Nosotros hemos mejorado, pero no tanto cuanto me esperaba, quería más, por lo menos estar más cerca de Marc, pero, al final, él ha hecho un trabajo mejor que yo y vamos a la próxima, que todavía no es un circuito mejor para mí y es bueno para él, pero lo que será importante esta temporada será hacer lo que hemos hecho este fin de semana: cuando nos cuesta, acabar lo más adelante que se puede y coger puntos», explicó en DAZN.

Por último le preguntaron sobre qué espera para el resto del campeonato de MotoGP y dijo: «Espero encontrarme mejor desde el principio con mi moto, porque, al final, este fin de semana sólo he podido trabajar desde el segundo libre, el del sábado por la mañana, porque hasta el viernes hemos hecho cambios, probando cosas y eso no es lo ideal, pero en un fin de semana tan difícil terminar en tercera posición no está mal. Sólo tenemos que entender lo que se puede mejorar porque la moto es muy similar a las GP24, a las del año pasado, pero todavía me falta algo, así que tendremos que ver el porqué».