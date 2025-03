Las lágrimas de Marc Márquez al hablar de su hermano: «Es top-1 de carreras»

Marc Márquez cerró un fin de semana perfecto con victoria en el GP de Tailandia y liderato del Mundial de MotoGP, por delante de su hermano, Álex Márquez. El piloto de Ducati Lenovo se emocionó al tocar el tema de su hermano, en especial al hablar de su madre, Roser Alentà, y su abuelo Ramón, que está en el cielo animándoles. Tras cruzar la meta en primera y segunda posición, otra vez, el 93 reconoció que esta carrera está en su «top-1».

De hecho, Álex llegó a liderar el GP durante varias vueltas porque Marc le dejó pasar debido a un problema de temperatura en el neumático: «La presión de delante he visto que no bajaba en las vueltas. Ayer ya… han querido ajustar un poquito más y aún, quizá, en distancia larga, cambia un poco el estilo de pilotaje y he visto que la presión no entraba y digo: ‘Me van a penalizar’. Tenía tres vueltas de margen». He ido toda la carrera detrás de Álex y he visto que empezaba a estar en la presión correcta. Cuando quedaban tres vueltas, cuando ya he visto que había cumplido, he atacado y he abierto el hueco. Sí que es una carrera en la que me he encontrado muy bien, tenía un poquito más, esto me ha permitido poder salvar esta situación».

«¿Qué decir? Súper contento de empezar esta nueva etapa así, intentaremos saborearla bien. No me voy a emocionar. Me emociono más al pensar que estamos primero y segundo con Álex en MotoGP. Esto, dos hermanos, no sé si lo habían hecho antes, pero es algo que lo hemos trabajado todo el invierno y no sabemos si lo repetiremos, pero el podio seguro que sí», explicó un emocionado Marc Márquez, que no podía contener las lágrimas al hablar de su familia: «Sólo pensar en mi madre, porque mi padre estaba aquí, pero mi madre seguro que está llorando en casa. Estoy contento».

Marc sitúa esta carrera como uno de sus mejores Grandes Premios: «Top-1. Para mí, siempre la familia ha sido lo más importante y con mi hermano, se lo ha ganado él. No me emocionaría si él no estuviera en el podio, pero sé todo lo que ha trabajado, así que top 1, es una felicidad inmensa, no hay más, en motociclismo no hay más que MotoGP, están los mejores pilotos del mundo».

«Poder compartir, aunque sólo sea un fin de semana, la primera y segunda posición con tu hermano, en un fin de semana normal, ni lluvia, ni caídas ni nada, estaban todos, excepto el campeón del mundo Jorge Martín, pero estaban todos en pista. Esto es una cosa que… mi familia nunca ha pedido nada, porque siempre lo ha hecho todo por pasión, pero seguro que están muy agradecidos y, sobre todo, mis abuelos, mi abuelo que tanto lo seguía y lo estará viendo desde el cielo», agregó en DAZN. «Ya está, no toquemos más el tema hermano», pedía el de Cervera visiblemente emocionado.

Lo cierto es que ha vuelto Marc Márquez, ha vuelto el ocho veces campeón del mundo, que ha recuperado su luz y vuelve a brillar con luz propia. «Mi último Mundial lo celebré aquí en Tailandia en 2019. Desde allí, ha sido un poquito un infierno, pero el año pasado ya me lo pasé muy bien, fue un año que disfruté muchísimo y este año me siento con velocidad, me siento confiado, me siento con esa calma, me siento que lo que venga, bienvenido sea. Y esto me permite tener esa relajación. Si no puedo ser campeón al final de año, pues el año que viene será otro y la vida sigue, que me quiten lo bailao, como he dicho muchas veces, pero me siento con esa tranquilidad, me siento disfrutando y esto acompaña. Cuando tu vida personal y profesional están bien, todo sale mejor, más fácil».