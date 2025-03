Marc Márquez avisa tras volver a liderar MotoGP: «Estoy feliz, relajado, me salen las cosas»

Marc Márquez está de vuelta. El ilerdense se mostró muy «feliz» por la victoria en la carrera al sprint de Tailandia que le sitúa como líder de MotoGP. Por primera vez desde que fuera campeón del mundo en 2019, el 93 es líder del campeonato del mundo de MotoGP. Casi seis años y varias lesiones después, el español vuelve a sonreír. Y cuando sonríe no es bueno para sus rivales. Menos aún si tiene la mejor moto de la parrilla entre sus manos.

«Estoy feliz, estoy relajado, me salen las cosas. Obviamente, en el deporte cambian las cosas de un día para el otro en todo y no vale de nada lo que hemos hecho hasta ahora si no seguimos con la misma intensidad. Ha sido un sábado perfecto, donde hemos conseguido la pole, la victoria y la ‘guindilla’, que mi hermano ha conseguido la segunda posición y estoy súper contento por él», comenzó diciendo el ocho veces campeón del mundo tras su primera victoria del año.

El 2025 no ha podido empezar mejor para él: pole, victoria y su hermano Álex segundo. Falta rematar la faena el domingo para cerrar un Gran Premio perfecto. El domingo será otro cantar, pero lo que está claro es que los hermanos Márquez van muy fuertes en este trazado de Buriram. Ni siquiera Pecco Bagnaia pudo hacerles sombra en la carrera al sprint. No obstante, aunque estaba yendo muy rápido durante todo el fin de semana, el 93 «no quería sorpresas» porque en «la primera carrera al sprint del año, por muy buen ritmo que tengas, por muy bien que haya ido el fin de semana, siempre hay esa tensión extra».

«Lógicamente, después de ver los entrenamientos, no quería sorpresas. La primera carrera al sprint del año, por muy buen ritmo que tengas, por muy bien que haya ido el fin de semana, siempre hay esa tensión extra. Cuando he visto esa diferencia con Álex, que me esperaba que pudiera bajar un poquito más al final, pero he podido seguir con unos tiempos bastante cómodo, pero he podido ver que con la pista tan caliente los neumáticos se comportan de manera diferente. Para mañana hay que hacer dos-tres reajustes para intentar ser incluso un poquito más constante», dijo el de Cervera.

Ante la pregunta de Dani Pedrosa en DAZN sobre su constancia para aguantar así de bien los neumáticos al ritmo que va, Marc Márquez explicó: «Siempre la primera carrera es difícil y, quieras o no, te intentas evadir, pero sé que hay expectación, que hay ganas, pero intento estar centrado en lo mío, sobre todo no mirar el whatsapp, porque ya abrí dos o tres de algún amigo y era: ‘Vas a arrasar, vas sobrado’. Y no es verdad. Aquí es el campeonato del mundo, MotoGP, un error pequeño te puede costar muy caro. Intento, siempre que salgo a pista, buscar la sensación que tenía en el test y no hacer más de lo que siento. Si en esa tanda no siento más, me quedo allí; en la siguiente será mejor. Y mañana en carrera veré. Si salgo y me encuentro como hoy, pues intentaré tirar; si no, calma e ir pasando las vueltas».

Con la de hoy son ya 95 las poles que acumula Marc Márquez en el Mundial. Sobre este tema, el de Cervera se mostró muy contento ya que «las sesiones de clasificación son otro de los puntos en los que el año pasado se me atragantaron un poquito. Este año parece… hasta que pasen tres o cuatro carreras no quiero decirlo, pero parece que tengo más chispa en ese intento a una vuelta, entiendo mejor la moto, pero intentaremos seguir lo más concentrados posible. Es la sprint y estoy contento, pero no eufórico, porque sé que mañana es lo importante».