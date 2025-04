Marc Márquez: «Cuando me ha pasado Pecco he dicho ahora empieza la carrera»

Marc Márquez reconoció que gestionó neumáticos en el inicio de la carrera, hasta que le pasó Pecco Bagnaia. El ilerdense sabía que a su compañero de equipo no podía dejarlo escapar como había hecho con Morbidelli, y fue entonces cuando dijo «ahora empieza la carrera». A partir de ahí, el líder del Mundial de MotoGP se puso el mono de trabajo y apretó los dientes para devolverle el adelantamiento al italiano.

Márquez reconoció que en la carrera tiró más de cabeza que de instinto: «He ido todo el fin de semana tirando más de cabeza que de instinto. Sobre todo porque instinto de pilotaje aquí me cuesta. He ido introduciendo cositas durante el fin de semana a nivel de pilotaje, en esas de derechas rápidas que siempre me cuestan un poco. En la carrera, ayer estaba convencido, tenía mis dudas. Si os habéis fijado como he gestionado al principio de carrera… tenía 10 vueltas de neumático de adelante tirando fuerte. Por eso he gestionado, he dejado pasar las vueltas… He visto que se iba Morbidelli, pero digo ‘al final si queremos ya lo pillaremos si queremos’ porque estaba usando mucho el neumático».

Pero todo cambió cuando vio que le rebasaba Pecco: «Cuando me ha pasado Pecco ahí he dicho ‘ahora empieza la carrera’ y es cuando me he empezado a espabilar. Y las últimas vueltas cuando he pasado a Maverick es cuando he pegado el tirón que tenía en todos los entrenos, pero siempre gastando mucho neumático de adelante que, por eso, he estado gestionando toda la carrera».

Sobre la sangre fría que tuvo al dejar marchar a Morbidelli, Marc Márquez respondió: «No me interesaba nada hacer un inicio de carrera rápido. Me ha pasado Morbidelli porque en la primera curva, parece que me ha dado Álex pero he fallado con el gas, me ha patinado, he tenido que cortar y por eso Álex me ha dado por detrás y Morbidelli lo ha aprovechado. Pero no me preocupaba. Me interesaba tener el grupo detrás y hacer un ritmo lento al principio, porque con neumático nuevo de atrás empujas más adelante. Entonces, degradas más el delantero».

«He dejado que se degradara más el neumático trasero y cuando ya ha empezado a patinar, a tener ese deslizamiento, es cuando me he sentido más cómodo y en las últimas vueltas tenía ese extra en las frenadas para acabar de machacar el neumático delantero. No siempre sale bien. Cuando parece más difícil, estoy más concentrado, tocaba salvar un poquito o tapar el error de Austin con una buena carrera en Qatar. Aparte, era uno de los circuitos en los que Álex y Pecco tenían marcado para atacar y nos hemos podido defender bien», explicó Marc Márquez en DAZN.

Por último, el líder de MotoGP analizó el toque con su hermano Álex en la primera curva que le hizo perder el liderato de la carrera: «Quizá hubiera liderado las primeras vueltas, pero no hubiera cambiado para nada ni el ritmo ni la manera de pilotar. Estuve ayer aquí, hasta la noche, intentando mirar cómo pilotar. Esta mañana, en el warm up, lo he intentado, pero iba mucho más lento pilotando de esa manera. Por eso he sido tan rápido en la última vuelta del warm up, porque con mi estilo podía ir rápido, pero, en este circuito, degradaba mucho el delantero. Lo hemos podido salvar, gestionar bien. No lo he dicho durante el fin de semana, porque no hace falta dar pistas a los rivales, pero hemos hecho un fin de semana perfecto una vez más».