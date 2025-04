Marc Márquez se rinde a su hermano: «Es el mejor Álex que hemos visto en MotoGP de largo»

Marc Márquez destacó el gran momento que atraviesa su hermano Álex Márquez, que hizo el mejor tiempo del viernes con récord de la pista incluido. Está en modo estelar el de Gresini Racing. «Ha liderado MotoGP y está segundo, en un inicio de temporada muy bueno. Entonces, es el mejor Álex que hemos visto en MotoGP de largo. Y hoy lo ha demostrado. Se ha caído y ha salido», comenzó diciendo el líder del campeonato sobre su principal perseguidor en el Mundial ahora mismo.

«Es un rival más a tener en cuenta para el campeonato, como he dicho en cada carrera. Álex es capaz de todo cuando se encuentra a gusto y cuando tiene confianza y hoy lo ha demostrado. Ha cogido riesgos, le ha salido mal porque se ha caído, pero luego ha salido y lo más destacable es que en esa vuelta rápida, en el sector 2, que es donde se ha caído, en esa curva 5, está primero, o sea que miedo le ha pillado poco», agregó

Sobre cómo se ha encontrado en esta primera toma de contacto con el asfalto de Jerez, Marc Márquez comentó que «bien», a pesar de terminar cuarto en la práctica vespertina. «Me he encontrado cómodo, a gusto. Hemos rodado bien, pero aquí está todo mucho más apretado, como es normal en los circuitos de Europa, marcar las diferencias es mucho más difícil», señaló el ilerdense.

Respecto a su salvada en la curva seis en su última vuelta lanzada, el de Ducati Lenovo reconoció que estaba todo bajo control: «Estaba controlado. He entrado, he visto una pieza negra en el asfalto, que supongo que era de las caídas anteriores, me he asustado, he levantado la moto y cuando estaba por fuera, he intentado usar el freno de atrás para girarla muy rápido, pero ya me intuía que llegaría ese susto o que podía pasar; por eso estaba preparado con el cuerpo y no ha pasado nada».

«Evidentemente que he corrido riesgos y he tenido sustos, pero ya por la mañana he visto en la telemetría de Álex que ha salido con un paso más, con un puntito más de riesgo y enseguida cuando he comparado su vuelta lo he visto: en las frenadas está usando fuerte el freno de delante, frenas tarde, usas más freno, usas más neumático, hay más riesgo. Pero sale y lo tiene controlado y las dos veces ha sabido por qué se ha caído, porque cuando tú sales y vuelves a hacer el tiempo, significa que lo tenías controlado», explicó.

Cuando le preguntaron si forzará para intentar batir a Álex, Marc dejo claro que «si no le gano, no pasa nada. Lo importante es salir líderes de este circuito». Si en caso de llegar a la última curva luchando con Álex intentaría una maniobra de adelantamiento como con Lorenzo en su día, el mayor de los Márquez afirmó: «Mañana te lo digo, pero ojalá que nos encontremos en esta situación, porque significará que estamos delante, pero esto no es sólo Álex y yo o yo y Álex, sino que también están Pecco o Morbidelli, que están yendo muy rápido. Veremos. Aún queda todo el sábado para entender dónde estamos, entender a qué podemos optar tanto en el sprint como en la carrera».

En cuanto a los problemas técnicos que le hicieron regresar a box hasta dos veces nada más salir a pista, el ocho veces campeón del mundo explicó: «Dos problemas. Con la primera moto, un problema de mapas; nada, solucionado rápido. En la segunda moto, veía una cosa rara por ahí delante, que no me cuadraba y por precaución he decidido parar. Hace diez años habría seguido, pero me dije: ‘Es un primer libre, paramos, que lo miren bien’. Nada, al final no era nada importante».

Marc Márquez también habló sobre el momento en el que pasó de box entrando al pit lane y se fue al de Gresini: «Me he empanado mirando y cuando he parado… Quedaría mejor para el espectáculo que me he confundido y he ido a Gresini, pero me he empanado mirando lo que pasaba para decirle al mecánico dónde estaba el problema y cuando me he dado cuenta, ya me había pasado. Digo: ‘Pues a Gresini’».

Sobre seguir con su pleno de victorias, el líder de MotoGP dijo: «El pleno no es lo normal. Lo normal no es tener plenos. Si no, mira cuántos plenos han hecho Martín y Bagnaia el año pasado o hace dos, que son los que han dominado el Mundial estos últimos años. El objetivo es intentar estar entre esos tres primeros en la Q2, en el Sprint y en la carrera larga».