Siete equipos pelean por la permanencia en Primera: así están las cuentas por el descenso

La agonía por el descenso vuelve un año más en Primera División. Hasta siete equipos de la Liga Santander pelearán con uñas y dientes por la permanencia en las dos últimas jornadas que restan del calendario. Valencia, Vigo (Celta), Almería, Getafe, Cádiz, Valladolid y Barcelona (Espanyol) son las ciudades que posiblemente tengan problemas para controlar los nervios en las horas previas a la disputa de la penúltima fecha liguera.

A las 19:00 horas de este domingo echará el balón a rodar en nueve estadios de la Península pero, en cuatro de ellos, se instalará un ambiente de tensión irrespirable. Con el farolillo rojo cubierto por el Elche ya descendido, dos equipos de los siete mencionados ocuparán la antepenúltima y penúltima plaza de la clasificación y descenderán tristemente a Segunda División.

A falta de dos jornadas, estamos presenciando la permanencia más cara de los últimos años, y la barrera de los 40 puntos podría ser insuficiente para salvar la categoría. El descenso está actualmente en cinco puntos. Quien marca la salvación ahora mismo es el Cádiz con 38, mientras que Valladolid (38) y Espanyol (35) son quienes, por el momento, descenderían a la Liga Smartbank. Los otros dos implicados son Celta (40), Almería (38) y Getafe (38).

Seis implicados en tres estadios

Además, la suerte, el azar o quien quiera que mueve los hilos del calendario, nos ha dejado una penúltima jornada de absoluto infarto. Mestalla, Nuevo Mirandilla y Los Juegos Mediterráneos albergarán tres finales. Tres enfrentamientos en los que seis equipos se jugarán la salvación a vida o muerte unos contra otros.

El Valencia (40), decimotercer clasificado, se enfrenta al Espanyol en su estadio. Con la victoria, los de Rubén Baraja dejarían sellada la permanencia. Pero este resultado descendería automáticamente al Espanyol. Incluso empatando. El empate no es bueno para ninguno. Con las tablas, los locales pasarían a jugarse todo en la última jornada en el Benito Villamarín, pero enfrente estará el Betis en plena pelea por Europa. El Espanyol tendría que esperar a un pinchazo de gran parte de sus rivales. Es decir, los catalanes deben ganar para llegar con aspiraciones de salvación a la última jornada, en la que se medirán al Almería en Cornellá.

Otro de los focos está puesto en el Nuevo Mirandilla. Un Cádiz que estaba obligado a cuajar una buena segunda vuelta, se jugará la vida ante un rival que, posiblemente, no esperaba verse en esta tesitura. El Celta de Vigo no gana desde hace un mes y se puede marchar a Segunda División en una temporada en la que llegó a estar cerca de Europa, en un tramo de la temporada no muy lejano. Ambos tienen que ganar, pero el empate les mantendría vivos, y a los gallegos con la permanencia prácticamente en el bolsillo. La derrota dejaría a los gaditanos en una situación dramática de cara a la última jornada, en la que se enfrentarán al Elche en el Martínez Valero. Los gallegos, por su parte, se salvarían con ese resultado.

No muy lejos de Cádiz, el estadio andaluz de Los Juegos del Mediterráneos alberga una final para Almería y Valladolid. Los locales se complicaron la vida perdiendo en su última visita a Anoeta y los pucelanos, aún habiendo ganado al Barça, tendrán que escapar como sea de la antepenúltima plaza. Aquí la situación es aún más dramática que en los dos estadios anteriores, puesto que ambos conjuntos están separados por un punto.

La victoria es obligatoria para andaluces y vallisoletanos, pero el empate les dejaría vivos para la última jornada, en la que se enfrentarán a Espanyol y Getafe respectivamente. Con la victoria, el Almería podría dejar la salvación a un punto, e incluso se podría salvar si pierden Getafe y Cádiz, mientras que el Valladolid podría empezar a despedirse de Primera División. En el caso opuesto, todo quedaría pendiente para la última jornada. El conjunto de Paulo Pezzolano afrontarían el último duelo por encima de los puestos de descenso, pero con la permanencia aún en juego.

Descenso y Europa en el Coliseum

El reto del Getafe esta jornada puede ser aún mayor que el de sus rivales. Los azulones se enfrentan a Osasuna en plena disputa por la séptima plaza, que da el pase a la Conference League. El conjunto de Bordalás se acercaría a la permanencia con la victoria, y se la jugaría en la última jornada ante el Valladolid en el José Zorrilla.

El empate les conduciría al mismo escenario, pero con dos puntos menos, y a estas alturas cualquier punto cuenta. De hecho, las tablas en el Coliseum Alfonso Pérez y, por supuesto, la derrota, relegaría al Getafe a la antepenúltima plaza de la Liga hasta el siguiente fin de semana en Pucela, donde se decidirá todo.