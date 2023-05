Lío a la vista en Cornellá por el posible pasillo al Barcelona

Se avecina lío en el derbi catalán con el posible pasillo que le podría hacer el Espanyol este domingo al Barcelona en el caso de que el Real Madrid y el Atlético no ganen en sus respectivos compromisos este fin de semana. La polémica está servida y son muchas las dudas sobre qué es lo que va a pasar en el caso de que los de Xavi Hernández sean campeones de la Liga antes de su compromiso. Por el momento, Sergi Darder, capitán del cuadro perico, ha dejado todo en el aire.

Y es que el Barcelona depende de sí mismo para ser campeón de la que será su vigesimoséptima Liga de su historia. No obstante, el alirón podría llegar antes si se cumplen dos requisitos: que el Real Madrid no gane el sábado ante el Getafe en el Santiago Bernabéu y que el Atlético de Madrid no haga lo propio ante el Elche el domingo a las 18:30 horas de la tarde.

Si esto sucede, el Espanyol se verá en una difícil tesitura, si decidir hacer el pasillo o no a su eterno rival cuando las aguas entre los dos equipos no confluyen de la mejor manera. No parece que el Espanyol vaya a hacerlo cuando se están jugando la permanencia en Primera División. Y es que fue precisamente hace 10 años cuando le tocó hacerle el último pasillo con la mayor parte del estadio y sus aficionados enfadados por realizar este respetuoso comportamiento. De hecho, los presentes en el estadio se dieron la vuelta en aquel momento como muestra de desaprobación ante la decisión de su club.

Una de las voces autorizadas dentro del vestuario del Espanyol por no decir la que más, habló en rueda de prensa en la previa de este partido y uno de los puntos a debatir fue este asunto. «No se ha hablado de ello en el vestuario, nosotros pensamos en lo nuestro. Yo tengo mi idea y me la voy a guardar para mí. Pero si ganamos, me da igual todo lo demás. Confiamos también en que el Madrid gane porque juega contra un rival directo nuestro», comentó el futbolista.

Situación tensa

Uno de los puntos que puede decantar la balanza hacia negarse a hacer el pasillo es la tensión que se vive entre ambos equipos. El Espanyol, en primer lugar, se sintió realmente molesto en el partido de ida disputado en el Camp Nou cuando la directiva culé negó a los aficionados visitantes que entraran al estadio del Barcelona con simbología de su equipo. Esto ha hecho que el equipo perico tome la misma decisión para el partido de este domingo y no permita la entrada al RCDE Stadium cualquier camiseta, bufanda o elemento que represente al equipo azulgrana. Además, no habrá comida de directivas en las horas previas al encuentro mostrando públicamente que no existe la mejor relación entre ambas instituciones.

Por otro lado, el Espanyol siempre se ha sentido ninguneado por el Barcelona dentro de la ciudad, así como por la Generalitat. Sin ir más lejos, en febrero de este mismo año, una campaña publicitaria de la Agencia Catalana de Turismo (ACT) de la Generalitat de Catalunya generó gran controversia después de dejar de lado al Espanyol y teniendo en cuenta solo al Barcelona como equipo de la ciudad. Y es que el organismo público usó sólo los colores del Barcelona para publicitar a Catalunya como destino turístico.

«Hola, @gencat. Nos ha inspirado esta «nueva campaña». Estamos seguros de que no nos habéis avisado porque sabíais que estos días estábamos atareados. Hemos hecho algunas mejoras que seguro que os gustarán», respondió el conjunto periquito a través de un tuit incluyendo a otros clubes catalanes como Joventut de Badalona, Basquet Manresa, Santboiana o CE Sabadell.