Con la Liga encarrilada y prácticamente ganada, el Barcelona comienza su planificación de cara a la próxima temporada. De la mano de Mateu Alemany, que realizará su último servicio antes de marcharse al Aston Villa de Unai Emery, una de las operaciones más importantes que maneja el club es la renovación de Ousmane Dembélé, cuyo contrato finaliza en 2024. Por ello, el club se ha lanzado a buscar una ampliación del francés por tres años más.

La situación del francés no es sencilla. Primero porque ya demostró en su anterior contrato que no dio su brazo a torcer junto a su representante. El cruce de declaraciones entre su entorno y el Barcelona es pasado, pero dejaron claro que en las negociaciones son un hueso duro de roer. Después, porque su cláusula será de 50 millones a partir de verano, una cifra más que jugosa para los grandes clubes de la Premier League, que podrían lanzarse a por sus servicios. Desde Inglaterra ofrecen los mejores contratos de Europa y el Barcelona no podría acercarse ni lo más mínimo a las cifras que manejan desde las islas.

No obstante, el Barcelona cuenta a su favor con el factor Xavi, que ha sido su principal valedor desde que llegó al banquillo del Barcelona. Por ello, el club azulgrana le ofrece una vinculación hasta 2027 o 2028, según informan desde algunos medios catalanes. Y es que el técnico español confía al 100% en el francés, al igual que en Lewandowski. De hecho, son los únicos dos jugadores que su presencia está asegurada para la próxima temporada.

En cambio, otros jugadores como Ferran, Ansu o Raphinha son considerados como transferibles y el Barcelona podría hacer caja para un posible regreso de Leo Messi.

Deseo del jugador

La realidad es que Dembélé quiere continuar y su intención no se acerca a un posible cambio de aires. A las órdenes de Xavi, el francés se ha convertido esta temporada en uno de los jugadores más importantes y decisivos de la plantilla gracias a un plan en el que las lesiones brillaron por su ausencia hasta la última que se produjo contra el Girona a finales de enero. Hasta entonces, el ‘Mosquito’ volvió a sonreír con la camiseta del Barcelona.

Por ello, el deseo del jugador por seguir vistiendo la camiseta del conjunto azulgrana es vital para llegar a un acuerdo con el Barcelona. Xavi le quiere, él quiere continuar y las condiciones del contrato en términos de salario no son ningún problema. Los próximos meses serán decisivos para conocer el futuro del extremo.