El Barcelona anunció este miércoles que el plan de viabilidad que tanto trabajo le está dando para convencer a la Liga y poder fichar a Leo Messi afectará a los deportes no profesionales del club. Elena Fort, vicepresidenta del club, informó que este plan tendría una repercusión negativa en las secciones no profesionales. En este saco entra atletismo, el rugby, el voleibol, el hockey hierba o el hockey hielo, entre algunas otras más secciones.

Es decir, después de anunciar que bajaban el 50% el precio de los abonos para la próxima temporada en el Estadio Olímpico de Montjuic, la vicepresidenta institucional informó que el club «se adecuará la estructura de los deportes amateurs a la actual situación económica del club, sin que afecte a la supervivencia de ninguna de las secciones».

Y es que el presupuesto de las secciones no profesionales, las que se verán afectadas, cuentan con un presupuesto inferior a los 4 millones de euros, destinados principalmente a desplazamientos, salario de personal deportivo y material. Por ello, el club reducirá drásticamente las condiciones de sus secciones amateurs con el objetivo de ajustarse al máximo a las exigencias de la Liga.

No obstante, el club informó que «esta decisión, de carácter transitorio, asegura la continuidad de todas las secciones amateurs y de la estructura técnica que existe alrededor de ellas» y que «cuando vuelva la estabilidad al Club, se volverá a reforzar estos deportes no profesionales».

El basket encabeza los recortes

Y es que, aunque el Barcelona de baloncesto no forme parte del grupo de secciones no profesionales, el equipo de Jasikevicius será la sección que más recortes sufrirá a partir de la próxima temporada. Con la derrota ante el Real Madrid en la Final Four de la Euroliga, Mirotic es uno de los principales señalados para que se baje notoriamente su sueldo. El jugador español de origen montenegrino es el que más cobra de Europa y el Barça le paga 11 millones de euros brutos anuales.

Por ello, desde la directiva le han instado a que lleve a cabo la misma fórmula que ha hecho Jordi Alba, que es la de perdonar un 40% de su salario el próximo año al abandonar el club. Pero no va a ser fácil ya que la estrella del equipo tiene contrato hasta 2025. Además, llevar a cabo todo este tipo de recortes conllevará una extrema dificultad al contar con 16 jugadores en la primera plantilla y sólo tres los que acaban contrato.

Además, el presupuesto de esta temporada en la sección ha sido de 43,2 millones, de los que 37 se destinan a sueldos y amortizaciones. En cambio, para la próxima podría rondar los 36 millones de euros. Sanli, Kuric y Tobey parece que ayudarán en estos recortes y saldrán.Juan Carlos Navarro, mánager general de la sección, no lo tendrá nada fácil.