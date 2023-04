El Barcelona contará con la mitad del aforo en su traslado al Olímpico de Montjuic

El Barcelona ha presentado de manera oficial el traslado del Barcelona la próxima temporada al Estadio Olímpico de Montjuic con motivo del inicio de las obras del Spotify Camp Nou. Para ello, el club azulgrana ha comparecido en rueda de prensa con Elena Fort, directiva responsable del Espai Barça, y de Jordi Portabella, director del área de sostenibilidad de la entidad.

En la próxima temporada, la 2023/2024, el Barcelona deberá jugar en este estadio donde ya se disputaron los Juegos de Barcelona 1992. Pero esto traerá una gran reducción del aforo, ya que el Camp Nou cuenta con un aforo de casi 100.000 espectadores, mientras que en la nueva casa no podrán acceder más de 50.000. Una reducción de prácticamente el 50% del aforo.

A pesar de ello, Elena Fort ha explicado en rueda prensa la forma de proceder con esta reducción del aforo: «Sabemos que no es una cuestión fácil para los socios. Pero hay que hacerlo por el bien del club y todos tenemos que hacer pequeñas renuncias. Como cuando hacemos las reformas en casa y tenemos que ir a un hotel unos días. Hay que hacer esta reflexión, siempre pensando en el bien del club».

«Empezamos a dar vueltas hace mucho tiempo. Hicimos una encuesta entre los abonados para ver cuáles eran las inquietudes. Reuniones con socios a puerta abierta. Escuchar quejas y opiniones. Teniendo en cuenta todo esto decidimos por un modelo que es el modelo pandemia. Es importante saber que el aforo final del estadio queda en 49.442 localidades con visibilidad», añade la directiva responsable del Espai Barça

«El traslado al Lluïs Companys significa un punto y aparte. Cambiamos el escenario, comenzamos de cero. Hacemos un ‘break’ durante este año y poco. Para que se entienda, hay una suspensión de la condición de abonado del Camp Nou. Todos los socios del Barcelona empiezan de cero. No existen derechos adquiridos previos. Igualdad absoluta. Ocupación reducida. Zonificación diferente. Hay seis zonas, tribuna, lateral, cuatro córners y dos goles. Visibilidad total 40.103 localidades, visibilidad reducida 9.369», continúa Elena Fort.

Por otro lado, comentó que habrá localidades en las que la visibilidad no será la mejor: «El resto, visibilidad muy reducida o nula. Veremos en el club si podemos invitar a algún tipo de colectivos, hacer precios muy reducidos. En algunos sitios no se ve nada, en otros poco. Tenemos pensado destinarlo a algún colectivo interesado».

Sin zonas definidas

También informaron que ningún socio tendrá una zona asignada definitiva en la temporada, sino que deberán comunicar su asistencia seis días antes de cada partido: «Todos los abonados del Camp Nou tendrán que entrar en un formulario y decidir si quieren tener el derecho a entrar en el Lluís Companys o renuncian de forma definitiva. Eso no significa que no podrá entrar más el próximo curso en el Estadi», explica.

«El que decida que sí quiere asistir tendrá que pedir una zona concreta (tribuna, lateral, fondos). No tendrá localidad fija. Este socio abonado antes de cada partido, máximo seis días antes, deberá comunicar al club si asiste o no. Si antes de estos seis días no lo ha hecho el club pondrá su entrada a la venta», añade.