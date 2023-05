Shved acaba gravemente herido tras recibir una brutal paliza a la salida de un restaurante

Terrible noticia para el mundo del baloncesto. Alexey Shved, una de las estrellas del CSKA de Moscú y uno de los mejores jugadores rusos de los últimos años, ha tenido que ser hospitalizado después de recibir una brutal paliza de cuatro aficionados.

Todo habría ocurrido el pasado lunes, cuando el ex jugador de la NBA acudió a un restaurante a cenar después de la eliminación de su equipo de la VTB League a manos del Lokomotiv Kuban, un equipo de inferior categoría al CSKA de Moscú.

As some Russian media have reported, there were 5 men attacking Shved. He’s got a closed craniocerebral injury. https://t.co/cVlUctGn8V pic.twitter.com/eTRJEAU8xG

— Artem Komarov (@art_basket) May 2, 2023