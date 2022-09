Sevilla - Manchester City: Un monstruo viene a ver al Sevilla

El Sevilla recibe este martes al Manchester City en el Sánchez Pizjuán en el que puede ser el peor momento de la ‘era Lopetegui’. Comienza la Champions League para un un equipo que está cuestionado por la afición y habiendo perdido tres de los primeros cuatro partidos de la Liga. El conjunto hispalense recibe el mayor ‘coco’ de la competición y, para más inri, a Erling Haaland, el máximo goleador de las cinco grandes ligas en Europa.

El Sevilla buscará lograr su primera victoria de la temporada ante un Manchester City que es claro favorito para hacerse con el partido. Los de Lopetegui no han comenzado nada bien la temporada con un balance de tres derrotas y un empate en los primeros cuatro choques de Liga. Las sensaciones son realmente malas y están muy lejos del equipo que ha competido de tú a tú con los grandes equipos españoles para lograr el campeonato nacional en los últimos años.

Por si no fuera poco, el mercado de fichajes ha debilitado seriamente al Sevilla tras haber perdido a sus dos centrales titulares. La afición sevillista no anda muy contenta con Monchi, que acostumbraba a ser un cazatalentos en los últimos años, pero que no ha traído a jugadores que ilusionen en exceso. Marcao vino del Galatasaray para ocupar la posición de central, pero sufrió una inoportuna lesión antes del primer partido de Liga y continuará sin estar disponible para el técnico vasco. Por otro lado, Lopetegui sólo tiene disponible al también nuevo fichaje, Nianzou. Queda saber quién le acompañará en esa demarcación, si un Rekik que ya se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros tras ser baja ante el Barcelona o el reconvertido Nemanja Gudelj.

Por parte del Manchester City, los ingleses viajan a Sevilla para empezar con buen pie en un torneo que parten como los claros favoritos según las principales casas de apuestas. Los de Pep Guardiola, que fue alabado por Lopetegui en rueda de prensa, inician el camino en dirección a Turquía, donde se disputará la final el 10 de junio de 2023. Los de Mánchester tienen la baza de un Erling Haaland que ya lleva 10 goles en los primeros seis partidos de la Premier League siendo este el jugador más destacado del equipo.

Muchas eran los que dudaban sobre el periodo de adaptación del noruego, pero en menos de un mes el joven delantero ha demostrado estar al máximo nivel y dando un rendimiento inmediato a su equipo. A nivel grupal, el equipo inglés no ha empezado arrasando en la Premier League tras haber cosechado dos empates ante Newcastle y Aston Villa, ambos fuera de casa, teniendo una asignatura pendiente en los partidos lejos del Etihad Stadium.

Prueba de fuego para Lopetegui

Ni un mes ha pasado de competición y Julen Lopetegui ya comienza a estar cuestionado por sus aficionados. El Sevilla no acostumbra a tener un rendimiento tan bajo y desde que llegó el técnico vasco en 2019, ha demostrado ser uno de los equipos más fuertes de España. Sería muy precipitado decir que Lopetegui se la juega ante el Manchester City, pero el resultado podría decir mucho de cara al futuro.

El conjunto hispalense busca su primera victoria del año ante el peor equipo posible. El Manchester City llega a Sevilla con ganas de mandar un serio mensaje a sus grandes rivales de cara a las eliminatorias de febrero en adelante. El técnico vasco habló en rueda de prensa antes del encuentro donde quiso elogiar a Pep Guardiola como entrenador: “Para mí sí es el mejor del mundo. El mejor o peor es difícil de decir, pero desde mi perspectiva, en un mundo muy complejo, creo que ha podido darle continuidad a lo que hace y seguir creciendo en todos los equipos”.

Por otro lado, también quiso destacar y ensalzar la fortaleza del equipo ante esta situación que están viviendo: «Es más fácil de gestionar todo desde la victoria, pero en la derrota creo que el equipo se ha mostrado fuerte. Dentro de las circunstancias, el equipo ha mostrado posibilidades de superar a rivales grandes por momentos y con la sensación de querer crecer en la adversidad. Eso quiero destacarlo del equipo. Si te arrancan un pulmón y un corazón, tienes que tratar de generar uno nuevo y competir. Trataremos de insistir en ataque. Si no nos vale con cuatro habrá que generar ocho y ser más fiables en el aspecto defensivo”, declaró ante los medios de comunicación.