Quique Setién vuelve a los banquillos tras un largo periodo en el paro tras su etapa en el Barcelona con su fichaje por el Villarreal. No fue fácil encontrar un nuevo lugar para el técnico que no salió bien parado del Camp Nou, protagonista de una de las goleadas más bochornosas de la historia del club, aquel 2-8 a manos del Bayern de Múnich que les apeó de la Champions League en el verano de 2020. Desde entonces, el cántabro ha asegurado que aún hay una deuda económica que no ha sido saldada por el Barça.

Aquel partido, sumando a que tampoco fueron las cosas bien durante su periplo en el resto de competiciones y que se llegó a afirmar que su relación con Leo Messi no era buena, supuso días más tarde la destitución de Quique Setién, que había llegado pocos meses antes tras el despido de Ernesto Valverde. Se fue con balance de 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 25 partidos, 19 de Liga, tres de Champions League y tres de Copa del Rey.

Setién llegó en enero de 2020 y firmó por lo que restaba de temporada, justo antes de iniciarse la pandemia, y hasta el 30 de junio. La circunstancias determinaron que el cántabro no encajaba en la filosofía culé, que tampoco se vio apoyado por resultados. A mediados de agosto, siete meses después de su llegada, se anunciaba su cese como entrenador. Fue en ese momento cuando se inició un proceso en el que Setién reclamó al Barça la totalidad de su contrato que firmó, algo que no estaba dispuesto a asumir por aquel entonces el club.

Tras un tira y afloja largo y que rozó los tribunales, el Barça de Joan Laporta llegó a un acuerdo con Setién para abonarle lo que se le adeudaba en plazos que, según él, siguen pendientes. «Seguro que acabarán saliendo adelante, más pronto que tarde. Lo que pasa es que requerirá un tiempo. Además, la cuestión económica también influye mucho en estos momentos… Lo digo porque todavía no me lo han pagado todo», eran sus palabras en los micrófonos de El Larguero, tras ser cuestionado por el rumbo blaugrana, cuando no dejó pasar la oportunidad de recordar su deuda.

El nuevo entrenador del Villarreal, que inició su andadura en la Conference League con un 2-2 ante el Hapoel Be’er Sheva tras el adiós de Unai Emery de la institución groguet, reconoció que no puso muchas dificultades a los culés para los plazos: «Ya les dije que les daba todo el tiempo que necesitaran. Es normal. Yo me fijo en la institución, que es lo que valoro de verdad». Aunque explicaba: «Luego las personas que pasamos dejamos mejor o peor recuerdo. Han preferido, como es normal, fichar a un chaval de Santander como es Pablo Torre que les va a dar muchas alegrías y fortalecer el equipo todo lo que puedan».

Su relación con Messi

Quique Setién también fue cuestionado por uno de los grandes alicientes que dejó su paso por el Barcelona, que fue la relación que tuvo con Leo Messi, compleja y distante, por las diferentes formas de entender el fútbol y su gestión que tenían ambos. El cántabro reconoció en diferentes momentos que no fue nada fácil lleva al vestuario blaugrana.

«Todo el mundo debe quedarse con el Messi que ha sido una atracción permanente. Estuve esperando 14 años para sentarme en el sofá y verle jugar. No puedo valorar si me decepcionó. Hay cosas que me gustan y otras que no y tenía que torear con ellas», reconocía abiertamente sobre el argentino, del que también apuntaba: «Siempre aparecía un jugador con el que te cuesta un poco más o que tienes que aceptar como es».

Setién apuntaba a que es algo intrínseco en el vestuario culé, cultura o ADN blaugrana: «En el Barça porque hay jugadores que llevan 15 años ganándolo todo. Tienen unos hábitos y unas costumbres que ya están establecidas desde hace muchos años y que no puedes cambiar…».