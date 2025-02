Sergio Ramos hace enloquecer a los fans de Rayados: así se prepara para su debut en México

Rayados de Monterrey anunció oficialmente el fichaje de Sergio Ramos el pasado 6 de febrero y el español ya está impresionando en su nuevo equipo. Tras siete meses sin equipo, el ex capitán del Real Madrid y de la selección española se une al equipo mexicano en un movimiento que marca su primera experiencia fuera de Europa. La llegada del sevillano a la Liga MX se perfila como uno de los fichajes más importantes en la historia de su historia.

En uno de sus primeros entrenamientos con la camiseta de Rayados, Sergio Ramos no dejó indiferente. En un ejercicio de tiro, el defensa central mandó un zapatazo al larguero que dejó al portero anclado en el suelo. Si bien el intento no entró, sus compañeros fueron impresionados. Muchos gritos pudieron ser escuchados tras el tiro lejano del ex zaguero del Real Madrid. El español todavía no ha debutado, pero la afición ya muestra cierta ansiedad para ver a su nuevo ídolo con sus colores.

🤤 Contando los días para ver el debut de Sergio Ramos en Rayados pic.twitter.com/VPPxUGy9Xj — DLPTLV (@dlptlv) February 14, 2025

El acuerdo entre Ramos y Rayados es uno de los más complejos de su carrera deportiva. Incluye un salario base de cuatro millones de euros netos por temporada, incentivos por titularidades, goles, asistencias y uso del brazalete de capitán, 2% de las ventas de su camiseta con el número ’93’, un bonus por participar en el Mundial de Clubes de la FIFA y una seguridad privada. También será embajador del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El fichaje de Sergio Ramos por Rayados no estuvo exento de complicaciones. Los principales obstáculos fueron los trámites administrativos, las pruebas médicas exhaustivas debido a su inactividad desde mayo de 2024, y la gestión del visado de trabajo en el consulado mexicano en Madrid. El zaguero se sometió a exhaustivas pruebas en la clínica Olympia Quirón Salud en Madrid, supervisadas por Fernando Reyes, jefe del servicio de fisioterapia. El cuerpo médico de Rayados, encabezado por el doctor Felipe Peña, viajó a Madrid para supervisar personalmente los exámenes.

Su llegada provoca grandes expectativas. Martín Demichelis, entrenador del equipo, ha expresado su entusiasmo por la incorporación del defensa español, destacando la calidad que aportará a la defensa del equipo. José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de Rayados, ha sido el principal portavoz del club en este proceso. «Es un orgullo para el Monterrey contar con un jugador de su nivel, sentimos alegría sabiendo que Sergio tuvo ofertas de varias partes del mundo», afirmó.

Su dorsal, un homenaje al Real Madrid

Sergio Ramos ha decidido jugar con el número ’93’ en Rayados, en lugar de su habitual ‘4’. El jugador explicó que esta elección es un reconocimiento al Real Madrid, recordando su gol en la final de la Champions League de Lisboa en 2014, que considera el momento más importante de su carrera.

«Nunca pensé en retirarme. Ya la historia del dorsal lo cuenta. Mi gol en la Champions en Lisboa con el Real Madrid. Ha sido el momento más importante de mi carrera. El más épico. En homenaje a todo el madridismo. Quería homenajearlo de alguna manera. Quería dejar en el cajón el 4 y sacar a pasear el 93», afirmó Sergio Ramos.

Nuevos desafíos

Con este fichaje, Sergio Ramos tendrá la oportunidad de participar en la Champions de la Concacaf y en el Mundial de Clubes de 2025, donde Rayados se enfrentará a equipos como Inter de Milán, River Plate y Urawa Red Diamonds.

El zaguero ha expresado su ambición y deseo de seguir ganando títulos: «Soy una persona que nunca me canso de ganar. En el fútbol no se vive del pasado. Sigo con la ilusión intacta de seguir ganando. En la Liga mexicana nunca he estado y es un reto personal jugar aquí. No vengo a pasear Copas. Vengo a conquistar títulos nuevos».

Este nuevo capítulo en la carrera de Sergio Ramos promete ser emocionante tanto para el jugador como para los aficionados del fútbol mexicano, quienes esperan ver al experimentado defensa en acción con la camiseta de Rayados de Monterrey.