¿Por qué el fichaje de Sergio Ramos por la liga mexicana se está aplazando?

El fichaje de Sergio Ramos por los Rayados de Monterrey está en su etapa final. El ex defensa del Real Madrid se encuentra a un paso de unirse al equipo regiomontano, pero aún quedan algunos detalles importantes por resolver antes de que se haga oficial su incorporación. Los principales detalles por cerrar son meramente administrativos. Aunque faltan algunas pruebas médicas, también se espera el visado para poder entrar en México.

Sin visado, la llegada de Sergio Ramos a los Rayados se vería totalmente cancelada. Este trámite se está gestionando en el consulado mexicano en Madrid. La importancia de este documento es crucial, ya que sin él, el sevillano no podría trabajar legalmente en México. Este proceso burocrático podría ser el factor que determine la fecha exacta de la llegada del defensa español a Centroamérica.

Furor por la llegada de Ramos

José Antonio «Tato» Noriega, presidente deportivo de Rayados, ha sido el principal portavoz del club en este proceso. En sus declaraciones, Noriega ha expresado la alegría que significa para la entidad contar con un jugador del nivel de Sergio Ramos. «Es un orgullo para el Monterrey contar con un jugador de su nivel, sentimos alegría sabiendo que Sergio tuvo ofertas de varias partes del mundo», afirmó.

Noriega también reveló que el central eligió a Rayados por encima de otras propuestas, quizás más interesantes. «Nos ha dicho (Sergio Ramos) que su periodo de inactividad se debe a que no había encontrado una oferta que lo convenciera y ha tenido muchas; entonces estamos muy contentos de que nuestra propuesta y nuestras metas lo hayan animado», relató el presidente.

Noriega también tranquilizó a su afición respecto a los flecos administrativos que quedan por cerrarse. «Faltan algunos pasos importantes: terminar con las pruebas, firmar el contrato y recibir el visado de trabajo. Esperamos que no pase del fin de semana, pero hasta que no se cumplan estos puntos, no podemos dar una fecha exacta», zanjó.

Inactivo desde hace meses

Un aspecto crucial en la negociación ha sido la evaluación médica de Sergio Ramos. El defensa español se sometió a exhaustivas pruebas en la clínica Olympia Quirón Salud en Madrid, supervisadas por Fernando Reyes, jefe del servicio de fisioterapia. Estas pruebas son fundamentales debido a la inactividad del campeón del mundo, quien no ha jugado un partido oficial desde el 26 de mayo de 2024.

El cuerpo médico de Rayados, encabezado por el doctor Felipe Peña, viajó a Madrid para supervisar personalmente los exámenes. La directiva del club ha sido clara en que los resultados de estas pruebas son determinantes para concretar el fichaje. A pesar de las preocupaciones por su inactividad, las primeras impresiones sobre la condición física de Sergio Ramos parecen ser positivas. Martín Demichelis, entrenador de Rayados, comentó:»Antes de que Tato viaje a España a cerrar esta incorporación, de momento todo lo que se le ha realizado a Sergio ha sido exitoso, muy elevado, muy alto. Así que lo sabíamos, habíamos dejado llevar por tantísima gente».

Expectativas y próximos pasos

Si todo marcha según lo planeado, se espera que Sergio Ramos llegue a Monterrey entre el 8 y el 9 de febrero. El club está preparando una presentación especial para el ex internacional español. La llegada del histórico central a la Liga MX se perfila como uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol mexicano. Su experiencia y liderazgo podrían ser fundamentales para las aspiraciones de Rayados en el torneo local y en competiciones internacionales.

Sin embargo, hasta que no se completen todos los trámites y se haga el anuncio oficial, la afición de Rayados deberá mantener la cautela. «No es que hayamos hecho una apuesta y a ver qué salía. Hicimos muchas indagaciones y estas indagaciones fueron unánimes. Esperamos encontrar todo aquello que mucha gente cercana nos ha hablado de Sergio», como bien lo resumió Noriega.