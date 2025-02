Sergio Ramos explica la decisión de jugar con el ’93’ en México: «En homenaje al madridismo»

Sergio Ramos fue presentado de manera oficial con Rayados este domingo ante una enorme expectación y explicó en su primera rueda de prensa el motivo de jugar con el ’93’ a la espalda y no con el ‘4’, como ha hecho durante los últimos años de su carrera deportiva. El camero también desveló que nunca ha pensado en retirarse del fútbol.

«Nunca pensé en retirarme. Ya la historia del dorsal lo cuenta. Mi gol en la Champions en Lisboa con el Real Madrid. Ha sido el momento más importante de mi carrera. El más épico. En homenaje a todo el madridismo. Quería homenajearlo de alguna manera. Quería dejar en el cajón el 4 y sacar a pasear el 93», señaló Sergio Ramos.

«Gracias por venir a este día tan importante y tan especial para mí. Agradecer lo primero al presidente, al director deportivo y a mi hermano René por hacer posible que esta firma se haga realidad. Al mister también. Por la insistencia. Y porque sentirse querido es importante para tomar decisiones. Y también mi mujer y mis hijos», comentó el defensa español.

«Estoy muy contento y muy ilusionado de que este fichaje se haya dado. Esperemos que pueda aportar al equipo y a todos los compañeros esa experiencia de más de 20 años. Ese liderazgo que me ha hecho ser el jugador que soy. Y dar siempre el máximo nivel. Y cualquiera cosa en la que pueda ayudar estoy abierto. Monterrey me ofrecía ese equilibrio para decidirme. El nuevo Mundial de Clubes es muy atractivo para mí personalmente», dijo el nuevo jugador del Rayados.

«La actitud no es algo que se negocie. Después el fútbol son al final resultados. Y puede pasar de todo. Pero transmito que siempre lo voy a dejar todo sobre el césped», valoró Ramos.

«Soy una persona que nunca me canso de ganar. En el fútbol no se vive del pasado. Sigo con la ilusión intacta de seguir ganando. En la Liga mexicana nunca he estado y es un reto personal jugar aquí. No vengo a pasear Copas. Vengo a conquistar títulos nuevos», comentó el camero.

«Nunca he necesitado de un brazalete para ser el líder de un vestuario. Pero si la plantilla así lo decide, sería un orgullo», afirmó Sergio Ramos

«Yo le abro las puertas al que quiera. Primero hay que adaptarse al club. Ya están aquí Canales, Ocampos y Oliver. Si jugadores en una situación similar a la mía quieren venir, les abriremos las puertas», culminó el nuevo fichaje de Rayados.